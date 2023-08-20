ضبط ناقلات الامراض تسجل 16 الف طلب خدمة في تموز

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سجلت دائرة ضبط ناقلات الامراض ورعاية الحيوان في امانة عمان ارقام غير مسبوقة لعدد طلبات الخدمة وبلغت في شهر تموز من العام الجاري 16 الف طلب خدمة مقارنة مع 9800 طلب في شهر تموز من العام 2022 .وحسب مديرة دائرة ضبط ناقلات الامراض ورعاية الحيوان المهندسة شتورة العدوان فان هذه الزيادة اسبابها ارتفاع درجات الحرارة التي تم تسجيلها ، موكدة ان الحملات الصيفية ستتواصل لمكافحة الحشرات والقوارض في كافة مناطق الامانة 22.وتشتمل عمليات مكافحة الحشرات رش للمناهل، واماكن تجمعات المياه والمكاره الصحية، والمسالخ ومحطات التنقية والمحطات التحويلية، ومكبات النفايات والحاويات واسواق الخضار، وفي الأماكن التي تعد بيئة مناسبة لتوالد الحشرات وناقلات الأمراض .ولفتت المهندسة العدوان ان الاعمال تتم خلال الفترتين الصباحية والمسائيـة، وانه يتم استقبال طلبات الخدمة للمواطنين وملاحظاتهم بشأن القوارض والحشرات على مدار الساعة من خلال موقع الامانة الإلكتروني، ومركز الاتصال الموحد.ويعد استخدام المبيدات الحشرية هو أحد أساليب المكافحة المتكاملة، وهو إجراء ثانوي ومكمل للإجراءات الوقائية والتدابير البيئية الأخرى، حيث أن الوسائل الكيماوية للسيطرة على الحشرات ناقلات الأمراض تستخدم بالإضافة إلى الأساليب التقنية لتحسين البيئة وجعلها غير مناسبة لتوالد الحشرات، ومن هذه الإجراءات تطبيق مسوحات ميدانية دورية لمنع ووجود أي مكارة صحية وتحديد الجديد منها وإزالتها بالسرعة الممكنة.