مجلس أمانة عمان يصادق على جدول أعمال الجلسة الثامنة العادية

يذكر ان القيمة النقدية الحالية للعوائد المالية التي توفرها شركة الغاز الحيوي للامانة تبلغ حوالي 4 مليون دينار سنويا ، اضافة الى الارصدة الكربونية التي يساهم المشروع بتخفيضها والتي تمكن الامانة من استغلالها وتجارتها وبيعها للجهات المستفيدة .
وصادق المجلس على شراء وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة معدات دفع الكتروني وكاميرات مراقبة تلفزيونية وتتبع الكتروني لـ 350 حافلة نقل عام في عمان مملوكة لاصحاب الحافلات ( مشغلين فرديين ) على ان تتحمل الامانة تكلفة المعدات والتشغيل السنوية من صندوق عائدات النقل العام فيما يتم تقسيطها على مالكي الحافلات على 7 سنوات .
وفي سياق متصل وافق المجلس على تعليمات اصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص الامانة والزام المشغلين بتركيب اجهزة الدفع الالكتروني والمراقبة التلفزيونية والتتبع الالكتروني .
كما وافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مياه الاردن / مياهنا لغايات تنفيذ مشروع تقنيات توفير المياه داخل حدائق الحسين لرفع كفاءة استخدام المياه في مرافق الحدائق ، وصادق على مسودة نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود امانة عمان .
ووافق المجلس على توقيع اتفاقية تعاون بين امانة عمان ودائرة الاراضي والمساحة في مجال تبادل المعلومات الجغرافية والتسجيلية .