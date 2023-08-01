الأربعاء 02 آب 2023
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مجلس أمانة عمان يصادق على جدول أعمال الجلسة الثامنة العادية

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مجلس أمانة عمان
وافق مجلس أمانة عمان في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة امين عمان الدكتور يوسف الشواربة على مسودة اتفاقية تشغيل وصيانة مشروع الغاز الحيوي في مكب الغباوي لتوليد الطاقة الكهربائية والتي سيتم توقيعها مع شركة الغاز الحيوي الاردنية ، بهدف ادامة تشغيل وصيانة المشروع .  اضافة اعلان

يذكر ان القيمة النقدية الحالية للعوائد المالية التي توفرها شركة الغاز الحيوي للامانة تبلغ حوالي 4 مليون دينار سنويا ، اضافة الى الارصدة الكربونية التي يساهم المشروع بتخفيضها والتي تمكن الامانة من استغلالها وتجارتها وبيعها للجهات المستفيدة . 

وصادق المجلس على شراء وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة معدات دفع الكتروني وكاميرات مراقبة تلفزيونية وتتبع الكتروني لـ 350 حافلة نقل عام في عمان مملوكة لاصحاب الحافلات ( مشغلين فرديين ) على ان تتحمل الامانة تكلفة المعدات والتشغيل السنوية من صندوق عائدات النقل العام فيما يتم تقسيطها على مالكي الحافلات على 7 سنوات . 

وفي سياق متصل وافق المجلس على تعليمات اصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص الامانة والزام المشغلين بتركيب اجهزة الدفع الالكتروني والمراقبة التلفزيونية والتتبع الالكتروني . 

كما وافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مياه الاردن / مياهنا لغايات تنفيذ مشروع تقنيات توفير المياه داخل حدائق الحسين لرفع كفاءة استخدام المياه في مرافق الحدائق ، وصادق على مسودة نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود امانة عمان  .

ووافق المجلس على توقيع اتفاقية تعاون بين امانة عمان ودائرة الاراضي والمساحة في مجال تبادل المعلومات الجغرافية والتسجيلية .
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