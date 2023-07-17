مذكرة تفاهم بين "أكاديمية الملكة رانيا" و"جيمس للتعليم" في الامارات

اضافة اعلان

وقّعت أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين ومجموعة جيمس للتعليم، مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات، في المقر الرئيسي لمجموعة جيمس للتعليم في دبي، وتهدف لتعزيز مهارات التدريس ومنهجيات التعليم لدى معلّمي اللغة العربية ومواد وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، في جميع مدارس مجموعة جيمس، بالإضافة إلى تطوير المعلمين والقادة وصقل مهارات التدريس لديهم من خلال إطلاعهم على أحدث استراتيجيات التعليم التي تهدف لبناء قدراتهم وتحسين نتائج الطلبة في المواد ذات الصلة.وقال الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين الدكتور أسامة عبيدات: «نحن فخورون بشراكتنا مع مجموعة جيمس للتعليم الرائدة في مجال توفير التعليم عالي الجودة حول العالم، كما نؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز رسالتها وتمكين كادرها التعليمي من خلال توفير الدعم الاستثنائي ووضع الموارد المتميزة في متناول أيديهم»وأضاف: «هذا التعاون بمثابة مؤشر على جهودنا المشتركة من أجل إعطاء الأولوية لاحتياجات المعلمين والعمل معاً لتحقيق التميز في مجال التعليم، نحن متحمسون بشكل خاص للاستفادة من تجربتنا المشتركة وخبرتنا المتخصصة في مواد اللغة العربية لضمان وصول فرص التطوير المهني التي نوفرها إلى شريحة كبيرة من المستفيدين، ما سيزيد من تأثيرها ويعزز جودة التعليم بشكل عام".وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم دينو فاركي:" تعتبر هذه الاتفاقية محطة بارزة في استراتيجية التعليم الشاملة التي وضعتها المجموعة في نهاية عام 2022، ويتجلّى فيها التزامنا المستمر بتحسين جودة التدريس والتعليم في مدارسنا كافة، كما يضمن هذا التعاون إمكانية وصول معلمينا إلى أحدث الإنجازات التربوية والتعليمية وأكثرها تقدماً".وبموجب الاتفاقية، ستتاح الفرصة لجميع معلمي ورؤساء أقسام اللغة العربية والدراسات الإسلامية في مجموعة جيمس للتعليم، للوصول إلى مجموعة واسعة من فرص التطوير المهني ذات المستوى العالمي، ما سيساعدهم في تطوير مهاراتهم ومعرفتهم في مجالاتهم التخصصية وقدراتهم في تدريس المواد ذات الصلة، وتشمل هذه الفرص برامج الدبلوم المصممة خصيصاً للمعلمين من قبل أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، ما يؤدي إلى الارتقاء بتجربة الطلاب التعليمية ونتائجهم الأكاديمية والمساهمة في رفع مستوى تعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بشكل عام.وقالت الدكتورة صايمة رنا، رئيسة الشؤون الأكاديمية في مجموعة جيمس للتعليم: «يتيح لنا التعاون مع أكاديمية الملكة رانيا الفرصة لتمكين وتطوير أعضاء هيئة التدريس في مختلف مدارسنا الذين يتمتعون بمستوى عالمي. كما تشكل برامج التطوير المهني المقدمة جزءاً أساسياً من رؤيتنا الاستراتيجية الطموحة على مدى خمس سنوات، والتي تهدف إلى إعادة تصور التعليم والتعلم ودعم التعليم الشامل والتحول الرقمي في الفصول الدراسية».وتشمل مجالات التعاون الأخرى، استخدام البيانات لتعزيز تحصيل الطلبة، والتعلم القائم على الاستفسار وطرح الأسئلة، والبحث، واستخدام تقنيات التعلم، والإشراف، والتقييم والتعليم المحترف من أجل تحقيق التطور المستمر، ومعرفة المحتوى التربوي وممارسات التعليم والتعلم الفعالة وآليات انخراط الطلبة في رحلتهم التعليمية من خلال تعزيز استقلاليتهم وروح المسؤولية لديهم لدعم التعلم الذاتي، فضلاً عن التمايز لتلبية احتياجات جميع المتعلمين.يذكر أن أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلّمين تأسست عام 2009 كمؤسسة غير ربحية تتبنّى رؤية جلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة للارتقاء بنوعية التعليم من خلال تمكين المعلّمين بالمهارات اللازمة. وتقوم على توفير برامج تطوير مِهْنية مبتكرة ونوعية في الأردن والعالم العربي، وتستند إلى أفضل الممارسات والبحوث العالمية والعلمية التربوية.وتعتبر "جيمس للتعليم" واحدةً من أكبر مزودي خدمات التعليم الخاص من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر في العالم، وهي أيضاً أفضل خيار للتعليم الخاص رفيع المستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحظى المجموعة، وهي شركة محلية إماراتية تأسست عام 1959، بسجل استثنائي لناحية تنوع المناهج والخيارات التي تقدمها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية. وتقدم "جيمس للتعليم" اليوم خدماتها لأكثر من 130 ألف طالب في 63 مدرسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي تعمل عبر شبكتها المتنامية من المدارس ومؤسستها الخيرية على تحقيق رؤية مؤسسها في توفير أرقى مستويات التعليم لكل طفل.