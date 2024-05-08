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الغد الأردني
الأربعاء 08 أيار 2024
8:26 م
مفتي المملكة: الخميس غرة شهر ذي القعدة
هلال
أعلن سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أحمد الحسنات أن يوم غد الخميس الموافق التاسع من أيار هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1445هجرية.
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الأردن
ذي القعدة
مفتي المملكة
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