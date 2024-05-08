الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مفتي المملكة: الخميس غرة شهر ذي القعدة

هلال شهر رمضان
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أعلن سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أحمد الحسنات أن يوم غد الخميس الموافق التاسع من أيار  هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1445هجرية.اضافة اعلان
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