نواب يطالبون بطرد سفير الاحتلال من عمان -أسماء

وأضاف :"وهنا ندعو الى فتح تحقيق في هذا الاعتداء، الذي يمس جميع أبناء الشعب الفلسطيني لا بل وينس كرامة الامة العربية وحقوق الانسان".
وتابع بالقول :"إن هذا الاعتداء هو انتهاك لإنسانية الفرد وحريته ولمبادئ اتفاقية جنيف التي تحمي النساء والأطفال من الابتزاز وهذا هو ديدن الاحتلال".
وقال :" وعليه ندعو برلمانات العالم لادانة تلك الممارسات الرذيلة واتحاد البرلمان الاوروبي والبرلمان العربي لادانة هذه الجريمة النكراء واتخاذ اجراءات عمليه لفضح الكيان الصهيوني وجرائمه ضد الانسانيه وخرقه للقوانين والمعاهدات الدوليه
وعلى الحكومة الاردنية من جهتها بعد أن بلغ العدو الصهيوني المدى في الاعتداء ان ترتقي بالاداء و الاجراء الى مستوى الفعل".
وأضاف :"ونؤكد في هذا المقام أن الشعب الفلسطيني والماجدات والحرائر الفلسطينة هم عرضنا وخط اردني احمر ومستعدون للدفاع عنهم من جهتنا بالدم و النجيع و الارواح".
وتابع بالقول :"و اقل الواجب حكوميا في هذه اللحظات المهمة و التاريخية طرد سفير الكيان من عمان و استدعاء السفير الاردني من عاصمة الارهاب و البلطجة و اتخاذ كل الترتيبات اللازمة حتى يفهم العدو ان الحدود الاردنية مع فلسطين المحتلة ليست مجرد فاصل في الجغرافيا بل وحدة دم و مصير في مواجهة خصم لم يعد يفهم الا لغة المقاومة و القتال و تلك الحدود تقول بكل اللهجات و اللغات ان في الاردن شعب مقاوم ايضا".
وأنهى بالقول :"إننا نهيب بالبرلمان العربي والاسلامي أن يأخذ موقف الإدانة والرفض لهذه الجريمة التي مست المواطنات الفلسطينيات المدنيات العربيات المسلمات واعتدت عليهن ودعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة الانسانية والحماية والتحرر من الاحتلال والتنسيق مع البرلمانيات العالمية لرفع الغطاء عن الكيان الصهيوني وادانة جرائمه والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني".
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النواب الموقعين :-
1- المهندس خليل عطيه
٢-عمر النبر
٣-ماجد الرواشدة
٤-محمد جرادات
٥-م.أسامه صقر القوابعة
٦- صالح العرموطي
٧- موسى هنطش
٨- احمد قطاونه
٩- ايوب خميس
١٠- عدنان مشوقة
١١- ينال فريحات
١٢- محمد ابو صعيليك
١٣- حسن الرياطي
١٤_ دكتور هايل عياش
_عبدالله منور ابو زيد
١٥ سليمان ابو يحيى
١٦ طالب الصرايره
١٧ سالم الضمور
١٨. د علي مدالله علي الطراونة
١٩-ضرار الخراشي
٢٠_ ايمن مدانات
٢١_ مهندس ناجح العدوان
٢٢_ مغير الهملان الدعجه
23. المحامي رمزي العجارمه
٢٤_غازي البداوي
٢٥- د.اسماعيل المشاقبة
٢٦ - هيثم زيادين
٢٧- د فريد حداد
28_وائل رزوق
٢٩. عمر الزيود
٣٠_ د ٠فايز بصبوص
٣١- د. محمد علي العكور
٣٢- سالم العمري
٣٣_ فليحة الخضير
٣٤_ يحي عبيدات
٣٥_ عبدالسلام الخضير
٣٦_ عبدالرحمن العوايشة
٣٧_ محمد عقيل الشطناوي
٣٨_ محمد العبابنة
٣٩_د.محمد عواد الخلايله
٤٠ _ محمد الخلايلة
٤١- جعفر ربابعه
٤٢-خالد ابوحسان
٤٣_ د.توفيق المراعيه
٤٤-د.احمد عبدالعزيز السراحنة
٤٥- د احمد الخلايله
٤٦- سليمان ابو يحيى
كح٤٧-د.خالد البستنجي
٤٨_ معوسى هنطش
٤٩_ عبدالله عواد
٥٠- محمد العلاقمه
٥١_هادية السرحان
٥٢- د. بلال المومني
٥٣_ أمال الشقران
٥٤- خالد الشلول
٥٥- المحاميه دينا عوني البشير
٥٦- محمد بني ياسين
٥٧- محمد السعودي
٥٨_محمود الفرجات
٥٩- المهندس طلال النسور