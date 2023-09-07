نواب يطالبون بطرد سفير الاحتلال من عمان -أسماء

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أصدر عدد من النواب بيانا قالوا فيه : "نحن النواب الموقعون ادناه نعلم يقينا إن قيام مجندات في جيش الاحتلال بإجبارحرائر خليل الرحمن على خلع ملابسهن امام اطفالهن بعد اقتحام منازلهن برفقة كلاب بوليسية وتهديدهن بنهش اجسادهن يعبر عن مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصل إليه جيش الاحتلال وحكومته نتيجة للصمت الدولي ممثلا بالأمم المتحدة والمنظمات والبرلمانات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان على الجرائم الاسرائيلية مما زاد في تمادي قوات الاحتلال على الفجور والطغيان بسلوكها , وقد حذرنا واستنكرنا من الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني وندين باشد العبارات هذا السلوك الاجرامي الذي انطوى على همجية الاحتلال اتجاه شعبنا الفلسطيني والممارسات القمعية المستمرة في التنكيل بالشعب الفلسطيني".وأضاف :"وهنا ندعو الى فتح تحقيق في هذا الاعتداء، الذي يمس جميع أبناء الشعب الفلسطيني لا بل وينس كرامة الامة العربية وحقوق الانسان".وتابع بالقول :"إن هذا الاعتداء هو انتهاك لإنسانية الفرد وحريته ولمبادئ اتفاقية جنيف التي تحمي النساء والأطفال من الابتزاز وهذا هو ديدن الاحتلال".وقال :" وعليه ندعو برلمانات العالم لادانة تلك الممارسات الرذيلة واتحاد البرلمان الاوروبي والبرلمان العربي لادانة هذه الجريمة النكراء واتخاذ اجراءات عمليه لفضح الكيان الصهيوني وجرائمه ضد الانسانيه وخرقه للقوانين والمعاهدات الدوليهوعلى الحكومة الاردنية من جهتها بعد أن بلغ العدو الصهيوني المدى في الاعتداء ان ترتقي بالاداء و الاجراء الى مستوى الفعل".وأضاف :"ونؤكد في هذا المقام أن الشعب الفلسطيني والماجدات والحرائر الفلسطينة هم عرضنا وخط اردني احمر ومستعدون للدفاع عنهم من جهتنا بالدم و النجيع و الارواح".وتابع بالقول :"و اقل الواجب حكوميا في هذه اللحظات المهمة و التاريخية طرد سفير الكيان من عمان و استدعاء السفير الاردني من عاصمة الارهاب و البلطجة و اتخاذ كل الترتيبات اللازمة حتى يفهم العدو ان الحدود الاردنية مع فلسطين المحتلة ليست مجرد فاصل في الجغرافيا بل وحدة دم و مصير في مواجهة خصم لم يعد يفهم الا لغة المقاومة و القتال و تلك الحدود تقول بكل اللهجات و اللغات ان في الاردن شعب مقاوم ايضا".وأنهى بالقول :"إننا نهيب بالبرلمان العربي والاسلامي أن يأخذ موقف الإدانة والرفض لهذه الجريمة التي مست المواطنات الفلسطينيات المدنيات العربيات المسلمات واعتدت عليهن ودعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة الانسانية والحماية والتحرر من الاحتلال والتنسيق مع البرلمانيات العالمية لرفع الغطاء عن الكيان الصهيوني وادانة جرائمه والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني".النواب الموقعين :-1- المهندس خليل عطيه٢-عمر النبر٣-ماجد الرواشدة٤-محمد جرادات٥-م.أسامه صقر القوابعة٦- صالح العرموطي٧- موسى هنطش٨- احمد قطاونه٩- ايوب خميس١٠- عدنان مشوقة١١- ينال فريحات١٢- محمد ابو صعيليك١٣- حسن الرياطي١٤_ دكتور هايل عياش_عبدالله منور ابو زيد١٥ سليمان ابو يحيى١٦ طالب الصرايره١٧ سالم الضمور١٨. د علي مدالله علي الطراونة١٩-ضرار الخراشي٢٠_ ايمن مدانات٢١_ مهندس ناجح العدوان٢٢_ مغير الهملان الدعجه23. المحامي رمزي العجارمه٢٤_غازي البداوي٢٥- د.اسماعيل المشاقبة٢٦ - هيثم زيادين٢٧- د فريد حداد28_وائل رزوق٢٩. عمر الزيود٣٠_ د ٠فايز بصبوص٣١- د. محمد علي العكور٣٢- سالم العمري٣٣_ فليحة الخضير٣٤_ يحي عبيدات٣٥_ عبدالسلام الخضير٣٦_ عبدالرحمن العوايشة٣٧_ محمد عقيل الشطناوي٣٨_ محمد العبابنة٣٩_د.محمد عواد الخلايله٤٠ _ محمد الخلايلة٤١- جعفر ربابعه٤٢-خالد ابوحسان٤٣_ د.توفيق المراعيه٤٤-د.احمد عبدالعزيز السراحنة٤٥- د احمد الخلايله٤٦- سليمان ابو يحيىكح٤٧-د.خالد البستنجي٤٨_ معوسى هنطش٤٩_ عبدالله عواد٥٠- محمد العلاقمه٥١_هادية السرحان٥٢- د. بلال المومني٥٣_ أمال الشقران٥٤- خالد الشلول٥٥- المحاميه دينا عوني البشير٥٦- محمد بني ياسين٥٧- محمد السعودي٥٨_محمود الفرجات٥٩- المهندس طلال النسور