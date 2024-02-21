الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

88.5 ألف طالب يتقدمون للمنافسة على المنح والقروض

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
عمان – في وقت أعلنت فيه مديرية البعثات بوزارة التعليم العالي أمس عن البيانات والمعلومات للطلبة المتقدمين بطلبات إلكترونية، للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023/ 2024، كشف الناطق الاعلامي للوزارة مهند الخطيب، عن أن المجموع الكلي للمتقدمين  لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم بلغ 88486، يحق لـ80103 منهم المنافسة على التقدم للمنح والبعثات.اضافة اعلان
وأضاف الخطيب، أن نحو 8383 جمدت طلباتهم لأسباب متنوعة، منها الاستنكاف أو حاصل على عقوبة تأديبية أو حاصل على منحة تغطي فترة دراسته، أو منسحب أو منقطع عن الدراسة، أو على برنامج الموازي، أو في تخصص غير مسموح له التقدم، أو لم يرد معدله الجامعي.
وبين الخطيب أنه إضافة للنقاط المحتسبة لكل منهم، وفقا لتعليمات ومعايير الاستفادة من المنح والقروض التي يعلن عنها وتنفذ عبر الوزارة للدارسين في البرنامج العادي بالجامعات الرسمية، إذ يعتبر هذا الإعلان لأغراض تدقيق الطلبة لنقاطهم وبياناتهم ولا يعتبر ترشيحا لأي منهم.
وقالت الوزارة، إنه يمكن للطالب الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على هذه البيانات والمعلومات والنقاط المحتسبة، باستخدام الرقم الوطني الخاص به، وكلمة المرور (التي أنشأها عند تقديم الطلب أول مرة)، كما يمكنه الاطلاع على معايير وآليات احتساب النقاط لكل صندوق، وفي حال رغب بالاعتراض على نقاط أي من المعايير المحتسبة، فعليه التقدم باعتراض إلكتروني، إذ بدأ تقديم طلبات الاعتراض إلكترونياً منذ أمس الأربعاء ويستمر حتى الـ12 مساء الأربعاء المقبل، على أن يحمل الطالب وثائق معززة لاعتراضه ضمن طلب الاعتراض الإلكتروني.
وأكدت الوزارة، أن تقديم لطلبات الاعتراض سيكون إلكترونيا فقط، ولن تستقبل أي طلب ورقي، كما لن ينظر في أي طلب اعتراض إلكتروني، ما لم يدعم بوثائق معززة تثبت صحة الاعتراض.
كما يمكن للطلبة وخلال الفترة الرسمية المحددة أعلاه لتقديم طلبات الاعتراض، وباستخدام الطلب نفسه، التقدم أيضاً بطلبات للاستفادة من الحالات الإنسانية، شريطة تحميل الوثائق المعززة.
وأضاف، أنه بعد انتهاء فترة تقديم الاعتراضات، تراجعها الوزارة بشكل كامل، وتتحقق من صحتها، وتتثبت من الوثائق، ما يحتاج لمدة تتراوح بين شهر إلى شهر ونصف، ثم تعلن النتائج النهائية للمنح والقروض الجامعية.
وتوقع الخطيب أن يكون إعلان النتائج النهائية وترشيح الطلبة في نهاية الشهر المقبل أو مطلع نيسان (إبريل).
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