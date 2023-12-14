الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تعديلات "صندوق الطالب".. هل تحرم الآلاف من المنح والقروض؟

الجامعة الأردنية - (أرشيفية)
الجامعة الأردنية - (أرشيفية)
 فيما عدلت الحكومة شروط الاستفادة من دعم صندوق الطالب الجامعي، عبر اشتراطها ألا يقل معدل الطالب التراكمي في الفصل السابق لتاريخ تقديم طلب الاستفادة من المنحة أو القرض عن 68 بالمائة أو عن تقدير جيد، مقابل 60 بالمائة قبل التعديل، قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني إن من شأن هذا التعديل حرمان آلاف الطلبة من الاستفادة من دعم الصندوق.اضافة اعلان
واشترطت التعديلات أن يكون الطالب مسجلًا في الجامعة لدرجة البكالوريوس أو الشهادة الجامعية المتوسطة على البرنامج العادي، وعلى نفقته الخاصة.
كما حرم الطلبة المتلقين عقوبة الإنذار التأديبي فأعلى من التقدم بالطلب للاستفادة من الصندوق، في حين كانت في السابق تحرم من صدرت بحقه عقوبة تتجاوز الإنذار.
وسمحت لاثنين فقط من أبناء العائلة الواردة أسماؤهم في القيد المدني بالتقدم للحصول على المنحة أو القرض، فيما كانت سابقا تسمح لأربعة أشخاص متقدمين في القيد المدني.
وتتكون الموارد المالية للصندوق من المبلغ السنوي الذي تخصصه الحكومة للصندوق، والهبات والتبرعات التي ترد للصندوق شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني، وكذلك المبالغ المسددة من تحصيل القروض، وعوائد استثمار أموال الصندوق وفقا لأسس الاستثمار.
ويكون للصندوق حساب خاص في موازنة الوزارة يتم تنظيمه والإنفاق منه وفقا للأصول المقررة في النظام المالي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
كما تودع أموال الصندوق في حساب مستقل لدى البنك المركزي الأردني.
وكان مجلس الوزراء أقر نظام صندوق دعم الطالب الجامعي في الجامعات الرسمية لسنة 2023، والذي شهد اعتراضات واسعة من قبل لجنة التربية والتعليم والشباب في مجلس النواب. 
بدوره، شدد المومني لـ"الغد" على رفض لجنة التعليم النيابية لهذه التعديلات التي قال إن من شأنها حرمان آلاف الطلبة من حقّ المنافسة على المنح والقروض الجامعية.
وقال المومني إن التعديلات ستنظر إلى المعدل التراكمي، وبالتالي فإن طالب السنة الأولى سيحرم من منح الصندوق، إضافة الى الاعتماد على مبدأ النقاط والاشتراط بمعدل 68 % فما فوق للحصول على الدعم، وهذا يضر بأعداد كبيرة من الطلبة الذين هم في أمس الحاجة لدعم الصندوق.
وأضاف أن تلك التعديلات تمسّ المواطن في ظلّ ما يعيشه من ظروف اقتصادية صعبة.
من جهتها قالت الحكومة إن تعديلات النظام تأتي لغايات تحديد الأحكام الخاصة بإدارة صندوق دعم الطالب المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنص على أوجه الإنفاق منه، وجميع الشؤون المتعلقة به، وتحديد الأحكام المتعلقة بالاستفادة من المنح والقروض المخصصة لهذه الغاية.
كما يهدف النظام إلى تحديد حالات إعفاء المستفيدين أو كفلائهم، حسب مقتضى الحال، من المبالغ المترتبة عليه، ومنح لجنة إدارة الصندوق صلاحية إعادة النظر في هذه الإعفاءات حال ثبوت انتفاء أسبابها.
ومن أبرز هذه التعديلات، حسب ما ورد في النظام، أن الطالب كان يستفيد في السابق من كل أخ على مقاعد الدراسة الجامعية بـ50 نقطة، أما التعليمات الجديدة فتحصر الاستفادة بأخوين اثنين فقط بغض النظر عن العدد.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مخيم الزعتري في محافظة المفرق - (أرشيفية)

2.7 مليون أردني و730 ألف لاجئ سوري يحتاجون للدعم

منذ 8 دقيقة
6383818903128607354

الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي خامس لمواد طبية في غزة

منذ 36 دقيقة
Untitled-1

المومني يُحذّر من خطورة "التهجير الناعم" ويؤكد: التهجير خط أحمر أردنياً

منذ 52 دقيقة
العيسوي يقدم واجب العزاء لذوي المتوفيات بحادث سير سلحوب

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يقدم واجب العزاء لذوي المتوفيات بحادث سير سلحوب

منذ 60 دقيقة
القبض على 14 مروجا للمخدرات

إحباط تهريب مخدرات في جرش ومحاولة تزييف عملة معدنية بالرمثا

منذ2 ساعة
قوات الاحتلال تقتحم جنين

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية لجنين وأداء طقوس تلمودية عبر مكبرات مسجد

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات |13 كانون الأول 2023
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات |12 كانون الأول 2023
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات |12 كانون الأول 2023
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات |11 كانون الأول 2023
 