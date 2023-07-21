الجمعة 21 تموز 2023
النسخة المطبوعة

استشهاد فتى فلسطيني وإصابة خطيرة في رام الله

photo-2023-07-21-16-54-20-1689949139
استشهاد فتى فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة شمال رام الله
استشهد الفتى الفلسطيني محمد فؤاد عطا البايض (17 عاما) متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في رأسه، وأصيب آخر بجروح خطيرة خلال مواجهات اندلعت اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية أم صفا شمال رام الله.اضافة اعلان
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول إصابتين خطيرتين برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن الى المستشفى الاستشاري من قرية أم صفا، قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاد الطفل البايض، علما أنه من مخيم الجلزون شمال رام الله.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن عددا من المواطنين أصيبوا أيضا بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام الاحتلال القرية.
وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لوقوع إصابات.
‏وتشهد أم صفا منذ أسابيع هجوما متواصلا من قبل المستوطنين، الذين أحرقوا منازل المواطنين ومركباتهم، وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم.
iMQ5b

جماهير نابلس تشيّع الشهيدين شاهين ومقبول 07 تموز 2023

1688732147704

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك 07 تموز 2023

h2ydE

تشييع حاشد لشهداء جنين وتأكيد على استمرار المقاومة 05 تموز 2023

649dec7114e08 (1)

الأمم المتحدة تنشئ مؤسسة مستقلة معنية بمصير المفقودين في سوريا 30 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
415108d6-1618e574b4c1b0_kpjeifnholqmg (1)

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

منذ6 ساعة
1689070771464

خطة إسرائيلية لإقامة مستوطنة جديدة وسط القدس

11 تموز 2023
86piL

السفير الفلسطيني في بريطانيا: علاقتنا بـ"إسرائيل" بحاجة لتقييم والاستيطان تضاعف 4 مرات

08 تموز 2023
iMQ5b

جماهير نابلس تشيّع الشهيدين شاهين ومقبول

07 تموز 2023
اقرأ أيضا
415108d6-1618e574b4c1b0_kpjeifnholqmg (1)

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

منذ6 ساعة
a5524f42-c64wb

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا

12 تموز 2023
1181662495

عباس يصل إلى جنين للمرة الأولى منذ 10 سنوات

12 تموز 2023
thumbs_b_c_1af4ad96be7d8d574795ae89cf66b3d6

بري يدعو لمواجهة عدوانية اسرائيل وطلعات لليونيفيل فوق الخط الازرق

11 تموز 2023
1689070771464

خطة إسرائيلية لإقامة مستوطنة جديدة وسط القدس

11 تموز 2023
86piL

السفير الفلسطيني في بريطانيا: علاقتنا بـ"إسرائيل" بحاجة لتقييم والاستيطان تضاعف 4 مرات

08 تموز 2023
افكار و مواقف
ترجمات
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات |17 تموز 2023
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
 