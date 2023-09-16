طفل يحاول القفز عن السور لقطع شارع الأردن مغامرا بحياته

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قلة جسور المشاة والأنفاق تدفع الصغار والكبار للمغامرة بحياتهم من أجل قطع شارع عادة ما تكون فيه السيارات تتدفق كنهر جارف وفي سرعات عالية.-(تصوير: ساهر قدارة)