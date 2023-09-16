السبت 16 أيلول 2023
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طفل يحاول القفز عن السور لقطع شارع الأردن مغامرا بحياته

تصوير: ساهر قدارة
تصوير: ساهر قدارة
  قلة جسور المشاة والأنفاق تدفع الصغار والكبار للمغامرة بحياتهم من أجل قطع شارع عادة ما تكون فيه السيارات تتدفق كنهر جارف وفي سرعات عالية.-(تصوير: ساهر قدارة)اضافة اعلان
تصوير: أمير خليفة

سوق لبيع الحلال 28 آب 2023

تصوير: أمير خليفة

تحية إلى العمال 28 آب 2023

تصوير: ساهر قدارة

المدينة الوردية من جانب آخر 24 آب 2023

تصوير: ساهر قدارة

تربية الماشية 23 آب 2023

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