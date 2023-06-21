الخدمة المدنية يدعو المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة لتدقيق بياناتهم (رابط)

وقال الخلايلة إنه بإمكان المتقدمين على هذه الوظائف الاطلاع على حالة الطلب (معتمد أو غير معتمد) ومجموع نقاطهم التنافسية وآلية احتسابها وفقاً للمؤهلات العلمية والدورات التدريبية، وإجازة مزاولة المهنة وشهادات التدريب المهني، والخبرات العملية المصدقة والمسجلة في بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المرفقة في طلب التوظيف من خلال الرابط الإلكتروني: وذلك خلال الفترة (21/6/2023 ولغاية نهاية يوم 23/6/2023).
وأشار إلى أنه في حال وجود ملاحظات أو اعتراضات يمكن للمتقدمين إرسالها إلكترونيا من خلال الرابط الإلكتروني نفسه، وأنه لن يتم استلام أي ملاحظات أو اعتراضات بعد انتهاء المدة المحددة للاطلاع على البيانات، وأن الغاية من هذا الإجراء تدقيق البيانات من خلال المتقدمين ترسيخا لنهج الديوان في العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص، علما أنه لا يمكن إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف أو التقدم بالاعتراضات ورقيا.
وتابع الخلايلة أن ديوان الخدمة المدنية وبعد دراسة الملاحظات سيعمل بالتنسيق مع دائرة الجمارك على استكمال مراحل تعبئة هذه الوظائف وفقا للتعليمات المعمول بها.
وبلغ عدد المتقدمين للتنافس على هذه الوظائف (9731) منهم (7347) طلبا معتمدا للتنافس وفقاً لشروط إشغال الوظائف المعلن عنها ومجموعها (86) وظيفة موزعة كما يلي: (وظيفة مرافق جمركي عدد 34، وظيفة سائق محورين عدد 23، وظيفة سائق فئة سادسة عدد 6، وظيفة مراسل عدد 10، وظيفة طاهي عدد 9، وظيفة كهربائي تمديدات عدد 2، وظيفة مواسرجي عدد 2).