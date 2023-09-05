الثلاثاء 05 أيلول 2023
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آيفون جديد، شاحن جديد: أبل تخضع لقواعد الاتحاد الأوروبي

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بعض أجهزة أبل مثل "آيباد برو" وجهاز الكمبيوتر المحمول "ماك" تستخدم شاحن يو إس بي من النوع "سي" (على اليسار)، فيما يتطلب الآيفون شاحن لايتننغ (على اليمين)

تنتظر الأسواق طرح أحدث أجهزة آيفون التي ستحتوي لأول مرة على منفذ لشاحن يو إس بي من النوع "سي"، الأمر الذي يتوقع أن تعلن عنه شركة أبل في 12 سبتمبر/أيلول.اضافة اعلان

وتستخدم هواتف الشركة حاليا محول "لايتنينغ" الخاص بها، على عكس الشركات المنافسة مثل سامسونغ.

ويشترط قانون الاتحاد الأوروبي على شركات تصنيع الهواتف اعتماد وصلة شحن موحدة بحلول ديسمبر/أيلول 2024، وذلك بهدف توفير أموال المستهلكين وتقليل الهدر.

وتستخدم معظم منتجات أبل الجديدة، ومنها أحدث أجهزة آيباد، شاحنا من نوع "سي"، لكن الشركة عارضت شرط الاتحاد الأوروبي.

وعندما تم طرحه في سبتمبر/أيلول 2021، قال أحد ممثلي شركة أبل لبي بي سي نيوز: "إن القواعد التنظيمية الصارمة التي تفرض نوعا واحدا فقط من الشواحن، تخنق الابتكار بدلا من أن تشجع عليه، الأمر الذي يضر بالمستهلكين في أوروبا وحول العالم".

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وتتوفر محولات شاحن "لايتنينغ" إلى النوع "سي" من خلال شركات الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل أمازون، كما أن جميع أجهزة هواتف الشركة منذ آيفون 8 الذي طُرح في الأسواق في العام 2017، تدعم الشحن اللاسلكي.

وبما أن آيفون 14 الحالي قد يكون آخر جهاز من أبل يستخدم حصريا شاحن "لايتنينغ"، فلربما تكون هذه بداية النهاية لهذا الشاحن الذي يباع بالتجزئة في متجر أبل مقابل 19 جنيها إسترلينيا.

وليس من الواضح بعد إن كانت أبل ستطبق هذا التغيير على المنتج عالميا، لكن من غير المرجح أن تقوم شركة التكنولوجيا العملاقة بصنع نسخة مختلفة من الهاتف للسوق الأوروبية وحدها.

ومن المتوقع تطبيق التغييرات على أجهزة آيفون 15 وآيفون 15 برو الجديدة، التي من المقرر الكشف عنها الأسبوع المقبل في العرض السنوي للشركة في الخريف.

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبرغ الإخبارية، فإن المحول الجديد سيسمح للعملاء باستخدام شاحن واحد لأجهزة آيباد وماك وآيفون، بالإضافة إلى سرعات تنزيل أسرع.

وتندرج تحت قاعدة الشاحن الموحد في الاتحاد الأوروبي، مجموعة من "الإلكترونيات المحمولة الصغيرة ومتوسطة الحجم"، وفقا للاتحاد الأوروبي، بما يشمل:

-الهاتف المحمول
-الأجهزة اللوحية
-أجهزة القراءة الإلكترونية
-الفأرة ولوحات المفاتيح
-أجهزة الجي بي إس (نظام تحديد المواقع العالمي).
-سماعات الرأس وسماعات الأذن
-الكاميرات الرقمية
-وحدات تحكم ألعاب الفيديو المحمولة
-السماعات المحمولة

وينبغي أن يحتوي كل من هذه الأجهزة التي يُجرى شحنها باستخدام كابل سلكي، على منفذ يو إس بي من النوع "سي"، بغض النظر عن الشركة المصنعة للأجهزة.

ويتعين على أجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضا الالتزام بالقواعد، لكن أمام الشركات المصنعة وقتا أطول لتطبيق التغييرات.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإنه سيوفر للمستهلكين "ما يصل إلى 250 مليون يورو [أي ما يعادل 213 مليون جنيه إسترليني] سنويا من مشتريات أجهزة الشحن غير الضرورية" وسيخفض 11000 طن من النفايات سنويا.

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