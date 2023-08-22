"الإسلامي" يدعم المؤتمر الأول للشباب المغترب

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انطلاقاً من حرص البنك الاسلامي الأردني على دعم فئة الشباب التي تمثل النسبة الاكبر في المجتمع الأردني والمساهم الفاعل في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، قدم البنك الدعم للمؤتمر الاول للشباب الأردني المغترب بشعار "ابدع، اطرح، انجز وانطلق" الذي أقيم تحت رعاية معالي السيد نضال البطاينة وزير العمل الاسبق وبتنظيم من ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم وبمشاركة واسعة من شباب وشابات الوطن المغتربين واولياء امورهم والذي عقد في المركز الثقافي الملكي بتاريخ 18 آب 2023.وقال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الاسلامي الأردني " تأتي رعاية هذا المؤتمر استمراراً لسعي مصرفنا في تحمله لمسؤولياته الاجتماعية تجاه الشباب والمغتربين الأردنيين في مختلف انحاء العالم ودعمهم ، وذلك من خلال العلاقة التشاركية التي تجمع مصرفنا مع ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم ودعم ابناء الوطن المغتربين بفتح الحسابات البنكية اون لاين وتقديم تسهيلات تمويلية للمشاريع الاستثمارية والسكن والشقق والاراضي.. الخ وبأسعار تفضيلية وبكل سهولة ويسر.من جانبه أعرب مؤسس ورئيس ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم الدكتور المهندس محمد ايمن الرفاعي عن سعادته بتعاون البنك الاسلامي الأردني لإنجاح عقد المؤتمر الذي يهدف الى طرح هموم ومشاكل الشباب ووضع حلول ومقترحات لها وتعزيز قيم الولاء والانتماء واستعراض مشاريع وخطط ابداعية للشباب المشارك وقصص نجاحهم، مشيداً بدور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والشباب الأردني وابناء الجالية الأردنية حول العالم.وخلال حفل افتتاح المؤتمر سلم معالي السيد نضال البطاينة درعاً تكريمياً لمندوب البنك تقديراً لمساهمة ودعم البنك للمؤتمر.