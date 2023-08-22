"الإسلامي" يدعم المؤتمر الأول للشباب المغترب

وقال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الاسلامي الأردني " تأتي رعاية هذا المؤتمر استمراراً لسعي مصرفنا في تحمله لمسؤولياته الاجتماعية تجاه الشباب والمغتربين الأردنيين في مختلف انحاء العالم ودعمهم ، وذلك من خلال العلاقة التشاركية التي تجمع مصرفنا مع ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم ودعم ابناء الوطن المغتربين بفتح الحسابات البنكية اون لاين وتقديم تسهيلات تمويلية للمشاريع الاستثمارية والسكن والشقق والاراضي.. الخ وبأسعار تفضيلية وبكل سهولة ويسر.
من جانبه أعرب مؤسس ورئيس ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم الدكتور المهندس محمد ايمن الرفاعي عن سعادته بتعاون البنك الاسلامي الأردني لإنجاح عقد المؤتمر الذي يهدف الى طرح هموم ومشاكل الشباب ووضع حلول ومقترحات لها وتعزيز قيم الولاء والانتماء واستعراض مشاريع وخطط ابداعية للشباب المشارك وقصص نجاحهم، مشيداً بدور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والشباب الأردني وابناء الجالية الأردنية حول العالم.
وخلال حفل افتتاح المؤتمر سلم معالي السيد نضال البطاينة درعاً تكريمياً لمندوب البنك تقديراً لمساهمة ودعم البنك للمؤتمر.