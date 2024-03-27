الأربعاء 27 آذار 2024
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الإعلان عن طرح عطاء استثمار استراحة "زي السياحية"-(صور)

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كناكرية خلال زيارته "زي السياحية"

قال رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه إنه  تم طرح عطاء ادارة وتشغيل استراحة زي السياحية كفرصة استثمارية للمستثمرين الأردنيين.


وبين أنه بتأجير استراحة زي، يكون قد تم انجاز تشغيل جميع الاستراحات السياحية المملوكة للضمان الاجتماعي والمنتشرة في ست وجهات سياحية في المملكة ، ويتم ادارتها من قبل مستثمرين أردنيين.


من جهته قال رئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور مؤيد السمان ان الشركة قد انجزت اعمال صيانة وإعادة تأهيل مرافق الاستراحة التي تقع على مساحة 7 دونمات، ويتكون المبنى الرئيسي للاستراحة من طابقين ومرافق خدمات وساحات خارجية. 


هذا وتتكون المحفظة السياحية لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي من عدة فنادق من فئة الأربع والخمس نجوم ، واستراحات سياحية موزعة على أبرز الوجهات السياحية في مختلف محافظات المملكة وتشرف عليها الشركة الوطنية للتنمية السياحية . بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الصندوق حصصاً في عدد من المشاريع السياحية الكبرى عبر الاستثمار في الشركات المحلية الرائدة في هذا القطاع.

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