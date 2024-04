طلاب يشكلون سلسلة بشرية لحماية زملائهم المسلمين من الشرطة بجامعة أوهايو (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد 28 أبريل/نيسان 2024، مقطع فيديو يظهر طلاباً في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، يشكّلون سلسلة بشرية لحماية طلبة مسلمين كانوا يصلون، خلال محاولة الشرطة فض اعتصام الطلبة في ساحة الجامعة.



الطلاب حالوا دون وصول الشرطة إلى الطلبة المسلمين الذين كانوا يصلون، وشكّلوا سلسلة بشرية، وصاحوا: "اتركوهم يصلون".



مقطع الفيديو أثار تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مع استمرار الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية تضامناً مع فلسطين.







Students at Ohio State University preventing police from arresting another group of protesters, who were praying, shouting “Let them pray!” pic.twitter.com/JA6MAY7nXg