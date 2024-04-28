الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طلاب يشكلون سلسلة بشرية لحماية زملائهم المسلمين من الشرطة بجامعة أوهايو (فيديو)

طلاب بجامعة جورج واشنطن يصلّون خلال احتجاجهم في حديقة الحرم الجامعي
طلاب بجامعة جورج واشنطن يصلّون خلال احتجاجهم في حديقة الحرم الجامعي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد 28 أبريل/نيسان 2024، مقطع فيديو يظهر طلاباً في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، يشكّلون سلسلة بشرية لحماية طلبة مسلمين كانوا يصلون، خلال محاولة الشرطة فض اعتصام الطلبة في ساحة الجامعة.

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الطلاب حالوا دون وصول الشرطة إلى الطلبة المسلمين الذين كانوا يصلون، وشكّلوا سلسلة بشرية، وصاحوا: "اتركوهم يصلون".


مقطع الفيديو أثار تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مع استمرار الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية تضامناً مع فلسطين.


الشرطة اعتقلت 36 شخصاً بالجامعة

في السياق، اعتقلت الشرطة الأمريكية 36 شخصاً بينهم 16 طالباً بجامعة أوهايو، بعد فض الاعتصام في ساحة الجامعة.

 


في حديثه لوكالة الأناضول قال بن جونسون، الناطق باسم جامعة أوهايو، إن قوات الأمن اعتقلت الطلاب والمشاركين الآخرين بتهمة "الدخول بدون إذن إلى حرم الجامعة".


في تصريحات أخرى لوسائل إعلام محلية، قال جونسون إن اعتقال الطلاب والمتظاهرين الآخرين جاء بعد تحذيرات عدة لهم بفض المظاهرة والمعسكر الذي نصبوه داخل الحرم.


يأتي هذا بالتزامن مع تداول مشاهد على منصات التواصل الاجتماعي وجود قناصة على أسطح البنايات داخل حرم الجامعة التي أعلنت إدارتها بأنهم أشخاص من مديرية أمن الولاية.


في 18 أبريل/نيسان الجاري، بدأ طلاب رافضون للحرب على قطاع غزة اعتصاماً بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.


ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات بمختلف ربوع الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا. عربي بوست 

 

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