الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفراية: جهود إزالة الاعتداءات على المياه مستمرة

1714309052348
وزير الداخلية مازن الفراية

ترأس وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأحد، اجتماعاً في مبنى وزارة الداخلية، بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، والجهات المعنية كافة، وذلك للإطلاع على الجهود التي تنفذها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الحكام الإداريين، وكوادر وزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركات المياه، بهدف إزالة الاعتداءات على المياه الجوفية، ومصادر وخطوط المياه، وردم الآبار المخالفة.

اضافة اعلان


وأكد الفراية خلال الاجتماع الذي يأتي استكمالاً للاجتماعات السابقة التي عقدت فيما يتعلق بموضوع إزالة الاعتداءات على مصادر المياه في مناطق المملكة كافة، أن الجهود في هذا المجال مستمرة وفق خطة تنفيذية يتم من خلالها رصد الاعتداءات والمخالفات في مختلف مناطق المملكة وتنفيذ حملات لإزالتها بالتعاون مع الأجهزة المعنية، وإحالة مرتكبيها إلى الجهات القضائية، مشيراً إلى تأثير تلك الاعتداءات على زيادة استنزاف مصادر المياه وبخاصة الجوفية منها وبشكل متزايد جراء استجرارها من الآبار، ما يشكل عائقا كبيرا أمام تأمين المواطنين باحتياجاتهم.

وحذر الفراية من هذه الممارسة غير المسؤولة التي تعد تهديداً للأمن الوطني الأردني، والتي سيتم التعامل مع مرتكبيها على هذا الأساس.


وثمن للأجهزة العاملة متابعة موضوع إزالة الاعتداءات، والجهود الاستثنائية المقدمة من المعنيين كافة لتطبيق سيادة القانون وإنجاح تلك الحملات.


وشدد على ضرورة الاستمرار في مثل هذه الحملات في المناطق المملكة كافة، والمحافظة على ما تم إنجازه، داعيا إلى تكاتف الجهود وتعزيز روح المسؤولية لدى المواطنين في الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية ومخالفات حال وقوعها لنصل الى مرحلة الاستقرار المائي والعدالة في التوزيع دون تمييز.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
333333 - 2024-04-28T171055.761

مكانة الشباب في المشهد السياسي في ظل تعديل قانون الانتخاب

منذ 44 دقيقة
دوار اربد

دوار جديد في إربد يرفع عددها في المدينة إلى 90

منذ1 ساعة
1714306916214

كنائس المملكة تحتفل بأحد الشعانين

منذ2 ساعة
قطرة عين

"الغذاء والدواء" تخفض أسعار 71 قطرة مرطبة للعين

منذ3 ساعة
1714304896373

6 إنزالات جوية أردنية على شمال غزة

منذ3 ساعة
وزيرة العمل ناديا الروابدة

وزيرة العمل من العراق: نولي المرأة اهتماما لزيادة مشاركتها في سوق العمل

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الديمقراطية العظمى

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

كلفة ما بعد الحرب لا يذكرها أحد

ماهر أبو طير |اليوم

ما لم تقله "مينوش" لريك ألين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرقام معالجة السرطان بالأردن

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات وثقافة المشاركة في إدارة الشأن العام

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر الإماراتي.. مؤسسات بحجم دول

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
العلم الأميركي يرفرف خارج مبنى الكابيتول الأميركي – (المصدر)

أميركا في انحدار

ترجمات | منذ19 ساعة
إيرانيون يتظاهرون في طهران احتجاجًا على هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة جوية ثانوية في أصفهان - (المصدر)

القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها

ترجمات | منذ19 ساعة
الدمار والحرائق في مدينة الفلوجة العراقية أثناء اجتياح القوات الأميركية لها في العام 2003 - (أرشيفية)

لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟

ترجمات |26 نيسان 2024
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |24 نيسان 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - حساسية!

حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !
 
 