الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة: أسعار المشتقات النفطية انخفضت عالميا

بنزين - (تعبيرية)
بنزين - (تعبيرية)
انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، في الأسبوع الأول من آذار/ مارس الحالي، مقارنة مع معدلاتها في شهر شباط/ فبراير الماضي بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.اضافة اعلان

وبحسب البيانات التي أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الأول سعرا بلغ 799 دولارا للطن، مقارنة مع 812 دولارا معدل سعره في شباط/ فبراير الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 2 بالمئة.

وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 839 دولارا للطن، مقابل 856 دولارا المسجل في شباط/ فبراير الماضي، وبنسبة انخفاض بلغت 2 بالمئة.

وانخفض سعر السولار من 750 دولارا للطن إلى 734 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت 2 المئة، وانخفض سعر الكاز من 783 دولارا إلى 780 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت 0.4 بالمئة.

وارتفع سعر زيت الوقود من 427 دولارا إلى 439 دولارا للطن بنسبة ارتفاع 3 بالمئة، فيما استقر سعر الغاز البترولي المسال عند معدل 638 دولارا.

من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من آذار/ مارس الحالي ليصبح 86 دولارا للبرميل، مقارنة مع 84 دولارا معدل سعره في شباط/ فبراير بنسبة ارتفاع بلغت 3 بالمئة. (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جانب من ورشة عمل عقدتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية حول توسيع نطاق استخدام الطاقة الحرارية الأرضية السطحية للتدفئة والتبريد في الأردن

الحكومة: الأردن حقق نجاحا كبيرا في استغلال مصادر الطاقة المتجددة

10 آذار 2024
وزير الاتصال الحكومي د. مهند مبيضين يمينا ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي يسارا خلال منتدى التواصل الحكومي اليوم

الحكومة: أسعار معظم السلع على الأغلب لن تشهد ارتفاعات في رمضان

05 آذار 2024
وزير المالية محمد العسعس - (أرشيفية)

الحكومة: الأردن مثال في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحماية دخولهم

27 شباط 2024
محطة محروقات

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

22 شباط 2024
اقرأ أيضا
عقارات - (تعبيرية)

ارتفاع حجم التداول العقاري في الأردن خلال 2024

منذ 56 دقيقة
ارتفاع التضخم - (تعبيرية)

1.76 % ارتفاع التضخم خلال الشهرين الماضيين

منذ1 ساعة
خيار - (تعبيرية)

كيلو الخيار بـ40 قرشا في السوق المركزي

منذ2 ساعة
أسلاك كهرباء - (تعبيرية)

انخفاض الحمل الكهربائي المسجل في الأردن الأحد إلى 3470 ميغا واط

منذ2 ساعة
دائرة الإحصاءات العامة - (أرشيفية)

1.36 % ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي في كانون الثاني

منذ3 ساعة
الجغبير يطالب بمراجعة آلية الشراء للمصانع داخل المناطق التنموية

الجغبير يطالب بمراجعة آلية الشراء للمصانع داخل المناطق التنموية

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

التهدئة المستحيلة في فلسطين

ماهر أبو طير |اليوم

المرأة الفلسطينية.. حياة صعبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

هناك في غزة.. رمضان جاء باكرا

جهاد المنسي |اليوم

الحرب ومعركة عض الأصابع

نضال منصور |اليوم

غزة والسيناريوهات الأربعة

حسني عايش |اليوم

مؤشرات تقرير التنمية المحلية المستدامة

موسى الساكت |اليوم

رمضان هذا العام

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الإخوان.. ضياع كلمة السر

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1710068495490030600

الذنب والمسؤولية‏: حالة ألمانيا وإسرائيل‏

ترجمات | منذ19 ساعة
1710071088450131700

الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)

ترجمات | منذ19 ساعة
1709981007368410700

التاريخ يخبرنا كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس‏

ترجمات |09 آذار 2024
1709980604078376500

الجنوب العالمي يجد صوتا في الشرق الأوسط

ترجمات |09 آذار 2024
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات |08 آذار 2024
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |06 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان كريم

رمضان منذ19 ساعة

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان

استيراد البطيخ 06 آذار 2024

hajjaj copy
 
 