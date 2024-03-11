الحكومة: أسعار المشتقات النفطية انخفضت عالميا

وبحسب البيانات التي أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الأول سعرا بلغ 799 دولارا للطن، مقارنة مع 812 دولارا معدل سعره في شباط/ فبراير الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 2 بالمئة.
وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 839 دولارا للطن، مقابل 856 دولارا المسجل في شباط/ فبراير الماضي، وبنسبة انخفاض بلغت 2 بالمئة.
وانخفض سعر السولار من 750 دولارا للطن إلى 734 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت 2 المئة، وانخفض سعر الكاز من 783 دولارا إلى 780 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت 0.4 بالمئة.
وارتفع سعر زيت الوقود من 427 دولارا إلى 439 دولارا للطن بنسبة ارتفاع 3 بالمئة، فيما استقر سعر الغاز البترولي المسال عند معدل 638 دولارا.
من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من آذار/ مارس الحالي ليصبح 86 دولارا للبرميل، مقارنة مع 84 دولارا معدل سعره في شباط/ فبراير بنسبة ارتفاع بلغت 3 بالمئة. (بترا)