الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

محطة محروقات
محطة محروقات - (تعبيرية)
انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، في الأسبوع الثالث من شباط/ فبراير الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الثاني من الشهر، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.اضافة اعلان

ووفق البيانات التي أعلنتها الوزارة اليوم الخميس، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث سعرا بلغ 808 دولارات للطن، مقارنة بـ828.7 دولار معدل سعره في الأسبوع الثاني بنسبة انخفاض بلغت 2.5 بالمئة، في حين سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 851.1 دولار للطن، مقابل 869.1 دولار المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 2.1 بالمئة.

وانخفض سعر السولار من 772 دولارا للطن إلى 752.4 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 2.5 المئة، كما انخفض سعر الكاز من 800.6 دولار إلى 789.3 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 1.4 بالمئة، فيما انخفض سعر زيت الوقود من 432.5 دولار إلى 426 دولارا للطن بنسبة انخفاض 1.5 بالمئة.

وارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر شباط/ فبراير الحالي إلى 637.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في كانون الثاني/ يناير الماضي والذي بلغ 627.5 دولار للطن، بنسبة 1.6 بالمائة.

إلى ذلك، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من شباط/ فبراير الحالي إلى 85.7 دولار للبرميل، مقارنة بـ85 دولارا معدل سعره في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 0.9 بالمئة. (بترا)
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