الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الروابدة: مؤسسة التدريب المهني لها دور أساسي في تقليل معدلات البطالة

سيرة ذاتية للتقدم إلى وظيفة - (تعبيرية)
سيرة ذاتية للتقدم إلى وظيفة - (تعبيرية
اطلعت وزيرة العمل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني، ناديا الروابدة، خلال لقائها مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد مفلح الغرايبة، على واقع مؤسسة التدريب المهني ودورها الوطني وخططها المستقبلية.اضافة اعلان

وقالت الروابدة: لقد استطاعت مؤسسة التدريب المهني تحقيق العديد من الإنجازات من خلال دورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، حيث تعد المؤسسة من أبرز الكيانات التي تسهم في تزويد سوق العمل الأردني بالكوادر المهنية والتقنية المؤهلة، وتلعب دورًا أساسيًا في تقليل معدلات البطالة بين الشباب الأردنيين، وذلك من خلال تدريب وتأهيل الخريجين وإعدادهم لدخول سوق العمل بثقة.

وأضافت: كما أن المؤسسة تعمل وبجهد كبير على توجيه الاهتمام نحو تعزيز التعليم المهني والتقني في البلاد، من خلال إدخال برامج المسار المهني والتقني في مدارس التربية والتعليم، فهذا الإجراء يأتي كجزء من جهودها لحل أزمة البطالة وتجهيز شباب الأردن بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل.

وتابعت: مؤسسة التدريب المهني تعكس دورًا حيويًا في نشر ثقافة العمل التقني والمهني بين الشباب والشابات، وتقديم الدعم اللازم لهم للمساهمة في تقليل نسبة البطالة، وتحث على ضرورة تحسين وتطوير التعليم المهني في مدارس وزارة التربية والتعليم، وتوفير البنية التحتية والأجهزة الضرورية لتعزيز جودة التعليم المهني والتقني.

وأكدت الروابدة أهمية التوسع في برامج التدريب المهني لجميع الأعمار.

من جانبه، قال الغرايبة: وضعت مؤسسة التدريب المهني خطة استراتيجية للأعوام 2022- 2025 وفقا لتوجيهات جلالة الملك عبد اللّه الثاني في "ضرورة استمرارية تطوير بيئة التدريب المهني والتعليم التقني، وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي ".

وتسعى المؤسسة إلى رفع نسب التشغيل لتصل إلى 90% مع نهاية العام 2025 من المتدربين في الأعمال المهنية والتقنية وغيرها من القطاعات.
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