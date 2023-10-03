أعداد المتعطلين عن العمل تقفز 130 % خلال عقد

عبد الرحمن الخوالدة

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كشف تحليل أجرته "الغد"، عن قفزة بلغت نسبتها 130 % طرأت على أعداد المتعطلين عن العمل في الأردن خلال العقد الأخير مقارنة مع العقد الذي سبقه.وبحسب التحليل الخاص الذي أجرته "الغد"، بلغ عدد المتعطلين عن العمل نهاية العام الماضي نحو 415 ألف متعطل مقارنة مع عدد المتعطلين خلال العام 2013 الذي بلغ نحو 182 ألفا.وبلغت نسبة البطالة العام الماضي 22.9 % (نسبة المتطلين عن العمل إلى حجم القوى العاملة) مرتفعة من مستوى 12.8 % في العام 2013 وبمقدار 10 نقاط مئوية.وفي التفاصيل، سجل معدل البطالة أقل نسبة في العام 2014؛ إذ بلغت 11.9 % متراجعة من 12.6 % في 2013، فيما بلغ عدد المتعطلين 179 ألفا، علما أن هذا المستوى يعد أقل نسبة تم تسجيلها منذ مطلع التسعينيات.وعاد عدد المتعطلين عن العمل ليرتفع في العام 2015 ليبلغ نحو 209 آلاف، أما خلال العام 2016 فقد وصل عددهم إلى حوالي 254 ألفا، فيما زاد عددهم في العام 2017 ليصل إلى نحو 333 ألفا، وبلغ عددهم خلال العام 2018 حوالي 323 ألفا، ثم في 2019 بلغوا 324 ألفا.وأخذ عدد المتعطلين عن العمل منحى مختلفا في 2020؛ إذ بلغ عددهم 404 آلاف، ثم زادوا إلى 435 ألفا في 2021، وهو العام الذي سجل خلاله أعلى معدل للبطالة في تاريخ المملكة؛ إذ ناهزت نسبته 23.3 %، ثم بلغ عددهم 420 ألفا العام الماضي.وبلغ معدل البطالة في الأردن، خلال الربع الأول من العام الحالي، ما نسبته21.9 %، بحسب ما ذكرت دائرة الإحصاءات العامة مؤخرا.وبلغ حجم قوة العمل من الأردنيين خلال العام الماضي حوالي 1.8 مليون شخص، إلا أن معدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل الأردنية منسوبة إلى مجموعة السكان الأردنيين) قد شهد انخفاضا طفيفا بمقدار 0.1 % ليبلغ ما نسبته 23.8 %.كما انخفض معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل الأردنية منسوبة إلى مجموع السكان الأردنيين 15 سنة وأكثر) والذي يعبر عن مدى استغلال الموارد البشرية في الاقتصاد ليسجل 33.4 %.وفي المقابل، بلغت قوة العمل الأردنية من مجموع السكان خلال العام 2013 حوالي 1.4 مليون نسمة، وعليه بلغ معدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان) ما نسبته 22.1 %، فيما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى جميع السكان 15 سنة فأكثر) بنسبته 37.1 %، وشهد معدل النشاط الاقتصادي المنقح، خلال العقد الماضي، تراجعا من عام لآخر، إذ بلغ العام 2013 نسبة 37.1 %، وتراجع في العام الذي تلاه حيث بلغ 36.4 %.وعاد معدل النشاط الاقتصادي المنقح ليرتفع بشكل طفيف خلال العام 2015 ليسجل ما نسبته 36.7 %، قبل أن ينخفض في العام 2016 إلى 36 %، إلا أنه ارتفع ليناهز 39.2 % في العام 2017، وتراجع مجددا بقرابة ثلاث نقاط مئوية مسجلا ما نسبته 36.2 % في العام 2018. وواصل معدل النشاط الانخفاض خلال العام 2019 لتبلغ نسبته 34.3 %، وتراجعا في العام 2020 بشكل طفيف إلى 34 % وليستقر عند النسبة ذاتها للعام الذي تلاه، لينخفض من جديد خلال العام الماضي بحوالي نصف نقطة مئوية إلى 33.4 %.كما بلغ معدل النشاط الاقتصادي المنقح للأردنيين ممن أعمارهم 15 سنة وأكثر، خلال الربع الأول من العام الحالي 33.3 %، قياسا مع 33.2 % خلال الربع الأول من العام الماضي.