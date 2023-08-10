الخميس 10 آب 2023
النسخة المطبوعة

انخفاض الدين العام ليسجل 89.8% من الناتج المحلي

59355485-434397_8_1649750605
انخفاض الدين العام ليسجل 89.8% من الناتج المحلي الإجمالي
قالت وزارة المالية، اليوم الخميس، إن رصيد الدين الحكومي، انخفض بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي للناتج المحلي الإجمالي المقدر حتى نهاية أيار لتصل إلى 89.8 % مقارنة بما نسبته 91 % لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.اضافة اعلان
وارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2023 لتصل إلى ما قيمته 3792.3 مليون دينار أي بارتفاع بلغ 415.9 مليون دينار مقارنة لنفس الفترة من العام السابق، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 250.7مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 165.3مليون دينار.
وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2023حوالي4298.8 مليون دينار مسجل بذلك ارتفاع مقداره 318.9 مليون دينار مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق، وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 291.1مليون دينار، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي27.8مليون دينار، علما بأن الإنفاق على المشاريع الرأسمالية خلال الربعين الثالث والرابع يكون بقيمة أكبر نظرا لأن دورة المشاريع تبدأ خلال الربع الثالث.

الصندوق السعودي الأردني للاستثمار

"الصندوق السعودي الأردني"يعقد اجتماعه غير العادي وينتخب مجلس إدارة جديدا منذ16 ساعة

Untitled-1

كيف يسهم الجيل الخامس بتطبيق مفهوم "المدن الذكية المستدامة"؟ منذ16 ساعة

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

الطاقة المتجددة أساس تحديث الإستراتيجية منذ16 ساعة

مستثمرون يراقبون أسعار الأسهم في بورصة عمان - (الغد)

مؤشر "البورصة" ينخفض 0.2 % منذ16 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
نفط خام

زيادة كميات النفط الخام العراقي الى الأردن لـ 15 الف برميل يوميا

06 آب 2023
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.55.02

مكتب مؤسسة التمويل الدولية في عمّان يتحول إلى مركز إقليمي

03 آب 2023
WhatsApp Image 2023-08-03 at 9.47.00 AM

"التمويل الدولية" تمول مشروع المباني الخضراء في الأردن بقيمة 575 ألف دولار

03 آب 2023
633e75dbd6406

الجغبير: غرفة صناعية أردنية عراقية موحدة واعتماد شهادات المطابقة بين البلدين

26 تموز 2023
اقرأ أيضا
طقس حار - (تعبيرية)

المرصد العمالي يطالب بتعطيل العاملين بالمواقع المكشوفة أثناء موجة الحر

منذ 20 دقيقة
صالح الخرابشة

الخرابشة: ندرس تحميل "جوتك" جزءا من مسؤولية تأمين الغاز الطبيعي

منذ 50 دقيقة
118 مليون دولار حجم الميزان التجاري بين الأردن وقطر في 6 أشهر

118 مليون دولار حجم الميزان التجاري بين الأردن وقطر في 6 أشهر

منذ2 ساعة
الخرابشة يلتقي وزير الطاقة القبرصي

الخرابشة: مؤشرات على وجود كميات فوسفات وبوتاس كبيرة في الريشة والبحر الميت

منذ2 ساعة
الذهب

استقرار أسعار الذهب محليا

منذ4 ساعة
عقارات في مدينة عمان -(ارشيفية)

الركود في قطاع العقار .. كيف نتجاوزه

منذ16 ساعة
افكار و مواقف

رمزيات المخيم الفلسطيني وتفاعلاته..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

مدارس خاصة تنتهك حقوقا.. و"التربية" ترفع الرسوم

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

مؤشرات نقدية إيجابية مبشرة

سلامة الدرعاوي |اليوم

السعودية وإسرائيل.. ما الجديد؟

سميح المعايطة |اليوم

أزمات تتراكم وحل وحيد

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات | منذ16 ساعة
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
 