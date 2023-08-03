مكتب مؤسسة التمويل الدولية في عمّان يتحول إلى مركز إقليمي

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مكتب مؤسسة التمويل الدولية في عمان يتحول إلى مركز إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان.ويستهدف هذا التوسع إلى المساعدة في تعزيز الدور الإستراتيجي للأردن في المنطقة، وفي الوقت نفسه، تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية المستدامة - لا سيما المشروعات التي تتصدى لتغير المناخ وشح المياه، وتشجع الشمول المالي، وتدعم بيئة ريادة الأعمال المتقدمة في الأردن.وأعلن عن هذا التوسع مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومعالي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان التي تشغل منصب المحافظ بالبنك الدولي. وهذا الإعلان علامة رئيسية فارقة في التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم الأردن ورؤيته الجديدة الطموحة لتحديث الاقتصاد ومضاعفة إجمالي الناتج المحلي ليبلغ 82 مليار دولار في عام 2033، فضلا عن اجتذاب استثمارات بقيمة 42 مليار دولار، وخلق مليون فرصة عمل جديدة.ويخدم هذا المركز الإقليمي 15 بلدا، وهو مقر المدير الإقليمي للمؤسسة، والعديد من مديرين قطاعات الصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات المالية.ومن جانبه قال مختار ديوب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة "على مدى نصف قرن، كانت المؤسسة شريكا داعما للأردن، وأدت دورا محوريا في تعزيز القطاع الخاص من خلال الاستثمارات الإستراتيجية، وتقديم الخدمات الاستشارية بالغة الأهمية للحكومة، وطرح العديد من المشروعات الأولى من نوعها، ومنها مشروع مطار الملكة علياء في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وأول سند أخضر وأول مشروع لمزارع الرياح، وقد عقدنا العزم على بذل المزيد من الجهود لمساعدة الأردن على تنفيذ الإصلاحات التي تعالج التحديات الحرجة مثل ندرة المياه وتغير المناخ وخلق فرص العمل."وخلال زيارته للأردن، وقع السيد ديوب اتفاقية تعاون مع أمانة عمان الكبرى ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لتوسيع نطاق المباني الخضراء المعتمدة في الأردن من خلال معالجة أوجه القصور التنظيمية، وتصميم برنامج حوافز للحكومة، والدخول في شراكة مع الجامعات الأردنية لطرح منهج أخضر للمهندسين. وسيتم تنفيذ هذه الاتفاقية في إطار شراكة مع هولندا.وفي المرحلة المقبلة، ستتعاون المؤسسة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وستعمل على تكثيف جهودها لتهيئة بيئة أعمال داعمة، مع التركيز على تمكين المرأة، وتشجيع ريادة الأعمال، والاستثمار في تنمية المهارات، وتمهيد الطريق لاقتصاد أكثر خضرة. وستتعاون المؤسسة أيضا مع الحكومة لمواصلة إعداد مجموعة من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الاجتماعي وقطاع النقل.وعلى مدى السنوات العشر الماضية، ضاعفت المؤسسة استثماراتها في الأردن، وقامت بتعبئة أكثر من 1.6 مليار دولار. وتزيد قيمة محفظة استثمارات المؤسسة في الأردن على 500 مليون دولار، وبالتالي يمثل الأردن ثاني أكبر محفظة للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان.