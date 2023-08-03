الخميس 03 آب 2023
النسخة المطبوعة

"التمويل الدولية" تمول مشروع المباني الخضراء في الأردن بقيمة 575 ألف دولار

WhatsApp Image 2023-08-03 at 9.47.00 AM
طوقان توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية
وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان نيابة عن الحكومة الأردنية إتفاقية تعاون بين الحكومة الأردنية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) وأمانة عمان الكبرى، لتنفيذ مشروع المباني الخضراء في الأردن، والمنوي تمويله بقيمة (575) ألف دولار من خلال منحة مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة (500) ألف دولار ومساهمة عينية  بقيمة (75) ألف دولار مقدمة من أمانة عمان الكبرى.اضافة اعلان

كما وقع أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة الاتفاقية نيابة عن الجهة المنفذة للمشروع، ووقعها السيد مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستثماري للبنك الدولي عن المؤسسة بصفتها الجهة المانحة.

 ويهدف المشروع إلى تعزيز مفهوم المباني الخضراء، حيث سيركز على تطوير وتحسين السياسات والإطار التنظيمي للمباني الخضراء في مدينة عمان، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي وبناء القدرات حول المباني الخضراء، كما سيتم إصدار شهادات المباني الخضراء مع التركيز على شهادة اعتماد ("EDGE") في التصميم لتحقيق كفاءة أكبر.

هذا وسبق توقيع الاتفاقية عقد اجتماع مع السيد ديوب والوفد المرافق له، بهدف بحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين الاردن والمؤسسة وسبل تعزيزها وتوسيع محفظة المؤسسة في الأردن، حيث تم التأكيد على أهمية البناء على إستثمارات مؤسسة التمويل الدولية في المملكة على مدار العقود الماضية، حيث يبلغ حجم إستثمارات المؤسسة في الأردن أكثر من ملياري دولار، مما ساعد على تنفيذ العديد من المشاريع ذات الأولوية وتوفير الدعم المالي والفني لعدد من شركات القطاع الخاص الأردني في مجالات الطاقة المتجددة، الصناعة، والصناعات الدوائية والبنوك والمشاريع الريادية والمؤسسات الناشئة.
وبُحث في الاجتماع اهم المشاريع ذات الأولوية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي والجاري تحضيرها والتباحث حول امكانية دعمها من قبل المؤسسة، كمشروع تحلية المياه والناقل الوطني للمياه ومشاريع البنية التحتية ومشاريع تخفيض الفاقد من المياه والخدمات اللوجستية والمدارس بالإضافة للخدمات الاستشارية في مجال تحسين بيئة الأعمال وأهمية دعم وتطوير وحدة مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار، والتأكيد على دور المؤسسة الهام في تقديم الدعم الفني في مجال تحضير وتنفيذ مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. 
وتم تقديم الشكر لمؤسسة التمويل الدولية على تعهداتها بتوفير تمويل استثماري يصل إلى 400 مليون دولار للمطور لمشروع الناقل الوطني للمياه، وأكدت على أهمية قيام المؤسسة بحشد تمويل إضافي على شكل منح للمشروع بالإضافة الى بحث سبل الحصول على تمويل اضافى من الصناديق الخاصة بالتغير المناخي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على الأهمية التي توليها الحكومة الأردنية لتوسعة مقر البعثة الدائمة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) في عمان ليصبح مكتب إقليمي للشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان والذي يعد دليلاً على الرغبة بمواصلة تعزيز سبل التعاون والشراكة مع الأردن وتعزيز الدور الإستراتيجي للأردن في المنطقة، بالإضافة الى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية المستدامة وبالأخص المشاريع التي تتصدى للتغير المناخي وشح المياه، وتشجيع الشمول المالي، وبيئة ريادة الأعمال المتقدمة في الأردن، وبيان أهمية ذلك في استقطاب الخبرات الدولية لدعم وتوسيع الاستثمارات في الأردن والمنطقة.
ومن جانبه، أشاد السيد ديوب بعمق علاقات التعاون بين الأردن ومؤسسة التمويل الدولية، وأكد أن المملكة ستشهد أنشطة متزايدة بدعم من المؤسسة، مؤكداً على استمرار دعم الاردن لتحقيق أولوياته التنموية للمرحلة المقبلة وآملاً في زيادة التعاون في المستقبل وتعظيم الاستفادة من الفرص والأدوات التمويلية المتاحة لدى المؤسسة من خلال النوافذ التمويلية المختلفة، والمساعدة في تنفيذ أولويات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.  
وشارك في الاجتماع كل من نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان السيدة هالة شيخ روحو (Hela Cheikhrouhou) والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان السيد خواجة أفتاب أحمد (Khawaja Aftab Ahmed).
الخرابشة يلتقي وزير الطاقة القبرصي

الخرابشة يلتقي وزير الطاقة القبرصي منذ23 ساعة

ضمان القروض تواصل جهودها لدعم المشاريع والصادرات الوطنية

ضمان القروض تواصل جهودها لدعم المشاريع والصادرات الوطنية منذ23 ساعة

WhatsApp Image 2023-08-02 at 12.29.08 PM

الشمالي يبحث مع نظيره القبرصي آليات تعزيز التعاون الاقتصادي منذ24 ساعة

b6e09f57-1206-41ce-ab64-71cf1b4a2d2b

مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق يواصل فعالياته 02 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
WhatsApp Image 2023-08-02 at 12.29.08 PM

الشمالي يبحث مع نظيره القبرصي آليات تعزيز التعاون الاقتصادي

منذ23 ساعة
633e75dbd6406

الجغبير: غرفة صناعية أردنية عراقية موحدة واعتماد شهادات المطابقة بين البلدين

26 تموز 2023
-286516681

الجمارك: انجاز 8 آلاف بيان جمركي

23 تموز 2023
WhatsApp Image 2023-07-18 at 12.38.08 PM

الحاج توفيق: الأردن لديه تجربة متميزة بالمسؤولية الاجتماعية

18 تموز 2023
اقرأ أيضا
الاحتلال يعتقل أكثر من 4300 فلسطيني منذ بداية العام

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا بالضفة الغربية

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-03 at 10.46.35 AM (1)

كشافة الأردن تشارك بالمخيم الكشفي العالمي 25 المقام في كوريا الجنوبية

منذ2 ساعة
703c6cdf-ذهب

39.4 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ2 ساعة
3b8799cc-c6fd-4186-9df2-a18356f22244

صويص: "إنتاج" تواصل دورها في دعم الشركات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

منذ2 ساعة
سياح يزورون جبل القلعة وسط عمان الأسبوع الماضي - (تصوير: أمجد الطويل)

3.7 مليون سائح زاروا الأردن في 7 أشهر

منذ20 ساعة
nVZEyUkyzAMUfUGbCAQxldL7yR1uKPLfmLskVoH9

استثمارات جديدة بالصناعة بقيمة 850 مليون دولار

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

المعلم: الإدارة المدرسية والقوانين والأنظمة

خولة كامل الكردي |اليوم

المسؤولية عن انفجار بيروت..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

يوم الصناعة الوطنية

سلامة الدرعاوي |اليوم

أندية المحترفين.. أين رابطتكم؟!

خالد خطاطبة |اليوم

ماذا بعد الرسول والقرآن الكريمين؟

سميح المعايطة |اليوم

ماذا لو..؟

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات | منذ14 ساعة
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
 