"التمويل الدولية" تمول مشروع المباني الخضراء في الأردن بقيمة 575 ألف دولار

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وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان نيابة عن الحكومة الأردنية إتفاقية تعاون بين الحكومة الأردنية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) وأمانة عمان الكبرى، لتنفيذ مشروع المباني الخضراء في الأردن، والمنوي تمويله بقيمة (575) ألف دولار من خلال منحة مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة (500) ألف دولار ومساهمة عينية بقيمة (75) ألف دولار مقدمة من أمانة عمان الكبرى.كما وقع أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة الاتفاقية نيابة عن الجهة المنفذة للمشروع، ووقعها السيد مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستثماري للبنك الدولي عن المؤسسة بصفتها الجهة المانحة.ويهدف المشروع إلى تعزيز مفهوم المباني الخضراء، حيث سيركز على تطوير وتحسين السياسات والإطار التنظيمي للمباني الخضراء في مدينة عمان، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي وبناء القدرات حول المباني الخضراء، كما سيتم إصدار شهادات المباني الخضراء مع التركيز على شهادة اعتماد ("EDGE") في التصميم لتحقيق كفاءة أكبر.هذا وسبق توقيع الاتفاقية عقد اجتماع مع السيد ديوب والوفد المرافق له، بهدف بحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين الاردن والمؤسسة وسبل تعزيزها وتوسيع محفظة المؤسسة في الأردن، حيث تم التأكيد على أهمية البناء على إستثمارات مؤسسة التمويل الدولية في المملكة على مدار العقود الماضية، حيث يبلغ حجم إستثمارات المؤسسة في الأردن أكثر من ملياري دولار، مما ساعد على تنفيذ العديد من المشاريع ذات الأولوية وتوفير الدعم المالي والفني لعدد من شركات القطاع الخاص الأردني في مجالات الطاقة المتجددة، الصناعة، والصناعات الدوائية والبنوك والمشاريع الريادية والمؤسسات الناشئة.وبُحث في الاجتماع اهم المشاريع ذات الأولوية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي والجاري تحضيرها والتباحث حول امكانية دعمها من قبل المؤسسة، كمشروع تحلية المياه والناقل الوطني للمياه ومشاريع البنية التحتية ومشاريع تخفيض الفاقد من المياه والخدمات اللوجستية والمدارس بالإضافة للخدمات الاستشارية في مجال تحسين بيئة الأعمال وأهمية دعم وتطوير وحدة مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار، والتأكيد على دور المؤسسة الهام في تقديم الدعم الفني في مجال تحضير وتنفيذ مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.وتم تقديم الشكر لمؤسسة التمويل الدولية على تعهداتها بتوفير تمويل استثماري يصل إلى 400 مليون دولار للمطور لمشروع الناقل الوطني للمياه، وأكدت على أهمية قيام المؤسسة بحشد تمويل إضافي على شكل منح للمشروع بالإضافة الى بحث سبل الحصول على تمويل اضافى من الصناديق الخاصة بالتغير المناخي.وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على الأهمية التي توليها الحكومة الأردنية لتوسعة مقر البعثة الدائمة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) في عمان ليصبح مكتب إقليمي للشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان والذي يعد دليلاً على الرغبة بمواصلة تعزيز سبل التعاون والشراكة مع الأردن وتعزيز الدور الإستراتيجي للأردن في المنطقة، بالإضافة الى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية المستدامة وبالأخص المشاريع التي تتصدى للتغير المناخي وشح المياه، وتشجيع الشمول المالي، وبيئة ريادة الأعمال المتقدمة في الأردن، وبيان أهمية ذلك في استقطاب الخبرات الدولية لدعم وتوسيع الاستثمارات في الأردن والمنطقة.ومن جانبه، أشاد السيد ديوب بعمق علاقات التعاون بين الأردن ومؤسسة التمويل الدولية، وأكد أن المملكة ستشهد أنشطة متزايدة بدعم من المؤسسة، مؤكداً على استمرار دعم الاردن لتحقيق أولوياته التنموية للمرحلة المقبلة وآملاً في زيادة التعاون في المستقبل وتعظيم الاستفادة من الفرص والأدوات التمويلية المتاحة لدى المؤسسة من خلال النوافذ التمويلية المختلفة، والمساعدة في تنفيذ أولويات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.وشارك في الاجتماع كل من نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان السيدة هالة شيخ روحو (Hela Cheikhrouhou) والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان السيد خواجة أفتاب أحمد (Khawaja Aftab Ahmed).