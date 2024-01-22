الإثنين 22 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بدء صرف دعم بدل المحروقات اليوم

نقود - (تعبيرية)
نقود - (تعبيرية)
أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس عبد الرحيم الوريكات، بدء صرف دعم بدل المحروقات اليوم الاثنين، لمشغلي وسائط النقل العام لشهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.اضافة اعلان

ودعا الوريكات في بيان اليوم، إلى ضرورة مراجعة محطات الوقود المعتمدة لتعبئة مركباتهم بقيم الدعم، حتى نهاية يوم الخميس الموافق 29 شباط/ فبراير المقبل.

ويأتي هذا الدعم وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.

وأضاف الوريكات، أن صرف هذه المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة الأردنية في مواصلة تحمل تكاليف بدل فرق ارتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للركاب، للتخفيف عن المواطنين مستخدمي وسائط النقل العام من خلال عدم رفع الأجور وتحمل ودفع هذه التكاليف للمشغلين، من خلال صرفها لمستحقيها. (بترا)
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