"تجارة الأردن" تدعو القطاع التجاري للتعامل بحذر مع موجة الحر

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دعت غرفة تجارة الأردن، القطاع التجاري بعموم المملكة إلى التعامل بحذر والانتباه لمنشآته والعاملين فيها خلال موجة الحر السائدة بالوقت الحالي، والعمل قدر الامكان على تخفيض ساعات الدوام للموظفين والعاملين كلا حسب درجات الحرارة بمنطقته.وأكدت الغرفة في بيان، اليوم السبت، على تجار المواد الغذائية وخاصة المبردة والمجمدة والطازجة تفقد ثلاجاتهم وأجهزة التبريد لديهم والعمل على توزيع الأحمال الكهربائية للمحافظة على سلامة الأغذية سواء كانت في المستودعات أو المراكز التجارية والمحال وسيارات التوزيع.وشددت الغرفة على ضرورة إن تعمل الشركات والمنشآت التجارية خطة طوارئ لضمان استمرارية توفر التيار الكهربائي بعد أغلاق ابوابها للحفاظ على جودة البضائع وسلامتها.وتمنت الغرفة على القطاع التجاري العمل بالحد الأدنى في عمليات توزيع مختلف البضائع للحفاظ على سلامة عمال التحميل والتنزيل ومنع تعرضهم لأشعة الشمس.وأكدت الغرفة أنها جاهزة وبالتنسيق مع رؤساء الغرف وممثلي القطاعات التجارية بمختلف محافظات المملكة لتلقى أية ملاحظة والتواصل مع شركات الكهرباء والأجهزة المعنية وأمانة عمان والبلديات لضمان استمرارية عملها وتوفير وتأمين السلع للمواطنين.ودعت الغرفة في بيانها القطاع التجاري لمتابعة ما يصدر عن الجهات الرسمية من تعليمات وبلاغات تتعلق بظروف الطقس وآليات التعامل مع موجة الحر اولا بأول، متمنية السلامة للجميع.