تنظيم الاتصالات تنجز 27664 ألف بيان جمركي العام الماضي

أنجزت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، 27664 بيانا جمركيا في مكاتبها الخارجية خلال العام الماضي 2023.



ووفق مؤشرات قطاع الاتصالات والبريد التي نشرتها الهيئة، توزعت البيانات الجمركية المنجزة على 20898 معاملة في جمرك المطار، و5004 معاملات عبر جمرك العقبة، و1762 معاملة من خلال جمرك عمان.

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وأظهرت المؤشرات أيضا أن الهيئة أصدرت العام الماضي 3590 موافقات نوعية، وبلغ مجموع إدخالات الأجهزة المتنوعة 2790 معاملة.



يذكر أن الهيئة منحت الصلاحيات اللازمة لموظفيها لإنجاز البيانات الجمركية إلكترونيا عن بعد، بعد ربط المعابر الحدودية والمراكز الجمركية على نظام التخليص الجمركي المحوسب.-(بترا)