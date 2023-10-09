توقع إطلاق المرحلة الثالثة من مشاريع الطاقة الشمسية للمنازل الشهر الحالي

رهام زيدان

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رجح مدير صندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة إطلاق المرحلة الثالثة من مشاريع دعم القطاع المنزلي منتصف الشهر الحالي.وتأتي هذه المرحلة بعد انتهاء المرحلة الثانية في نهاية تموز (يوليو) الماضي، والتي شملت دعم الخلايا الشمسية للمنازل للعام 2022-2023، ضمن خطة برامج الصندوق السنوية، في حين يستمر العمل ببرنامج تركيب أنظمة السخانات الشمسية للمنازل بمنحة 30 % من الصندوق وبالتعاون مع الجمعيات المحلية والبنوك.واستفاد من المرحلة الثانية 4500 منزل واستفاد من الدعم المقدم من الصندوق لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية، 1500 منزل لتركيب أنظمة السخان الشمسي، وذلك خلال فترة المرحلة التي امتدت من منتصف العام 2022 ولغاية منتصف العام 2023، وهي المدة الزمنية للبرنامج السنوي، بالتعاون مع البنوك والجمعيات وبتكلفة بلغت ما يقارب 10 ملايين دينار، في حين قدم صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة دعما بلغت قيمته (3.5 ) مليون دينار (ومساهمة نقدية من تكاليف الأنظمة للمواطنين).وقال حمزة في وقت سابق: "إن المرحلة الجديدة من المشروع للعام 2024-2023 من البرنامج، ستتبع الآليات والشروط السابقة نفسها، ومن خلال البنوك التجارية والجمعيات المحلية، وستشمل تقديم منحة 30 % كدعم من تكلفة أنظمة السخان الشمسي والخلايا الشمسية".وتمكن الصندوق منذ بدء عمله في العام 2015، من تركيب 30 ألف سخان شمسي مدعوم بمنحة نقدية لمنازل المواطنين في جميع محافظات المملكة و4 آلاف سخان شمسي مدعوم بمنحة كاملة لمنازل الأسر العفيفة ومنازل المكرمة الملكية.ورصدت موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية للعام الحالي، ضمن الموازنة العامة نحو 200 ألف دينار لمشاريع الخلايا الشمسية للمنازل فيما المعاد تقديره عن العام 2022، ما قيمته 50 ألفا، بينما بلغت القيمة المرصودة للسخانات الشمسية للمنازل 100 ألف دينار مقابل قيمة معاد تقديرها عن العام الماضي كانت 50 ألف دينارا.