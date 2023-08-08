الثلاثاء 08 آب 2023
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بدء تشغيل مشروع الطاقة الشمسية في البلقاء التطبيقية

العجلوني يعلن بدء تشغيل مشروع الطاقة الشمسية في البلقاء التطبيقية
بدء تشغيل مشروع الطاقة الشمسية في البلقاء التطبيقية
أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني اليوم عن بدء تشغيل أكبر مشروع لانتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في الجامعات الأردنية، في محطة الاميرة تسنيم بنت غازي للبحوث التكنولوجية التابعة للجامعة في حمرة الصحن. اضافة اعلان
 وقال الدكتور العجلوني اننا تلقينا اليوم القرار الرسمي من شركة الكهرباء الوطنية ببدء تشغيل النظام اعتبارا من صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٨ / ٨ / ٢٠٢٣، مؤكدا  ان هذا المشروع الحيوي الذي تم المباشرة تنفيذه من شهر شباط ٢٠٢٢  يحقق احد اهم أهداف الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الطاقة البديلة واستغلال هذه الطاقة النظيفة في خفض فاتورة الجامعة من الطاقة الكهربائية الى النصف خلال الأعوام القادمة ، مما يتيح للجامعة استغلال هذا الوفر في النفقات  وتوجيهها نحو تنفيذ عدد من المشاريع اللازمة للجامعة وتحديث البنى التحتية والتكنولوجية في كليات الجامعة. 
وأشار الدكتور العجلوني انه بالإضافة إلى قيمة هذا المشروع الهام للجامعة والذي تبلغ  قدرته الإنتاجية 7 ميغا واط، وتبلغ انتاجيته من الطاقة الكهربائية بحدود ١٥ مليون كيلو واط ساعه سنويا ، فإنه سيكون كذلك  بمثابة مختبرا عمليا وعلميا   لطلبة التخصصات الهندسية والكهربائية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الأبحاث العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا في التخصصات ذات العلاقة .
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