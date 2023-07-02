رفض 8 طلبات لإقامة محطات محروقات في أيار

رهام زيدان

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رفضت هيئة الطاقة والمعادن في شهر أيار (مايو) الماضي 8 طلبات رخص محطات محروقات، مقابل الموافقة على طلب واحد.وكانت الهيئة رفضت 3 طلبات من النوع نفسه وقبلت 6 طلبات خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لآخر بيانات صادرة عن الهيئة في هذا الخصوص.وبلغ عدد الطلبات التي قبلتها الهيئة في أيار (مايو) الماضي، 117 طلبا للحصول على تراخيص أو تصاريح لأول مرة منها أيضا 113 طلبا لتشغيل منشآت غاز بترولي مسال مركزي وموافقة مبدئية على إنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال وموافقتين لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال.كما وافقت الهيئة على طلب لتجديد رخصة مستودع غاز، إلى جانب الموافقة على 11 طلبا للتنازل أو تعديل رخص وتصاريح تتعلق بمستودعات أو وكالات أسطوانات غاز.أما خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فكان إجمالي عدد الطلبات المقبولة 92 طلبا، إلى جانب محطات المحروقات 84 طلبا، منها لتشغيل منشآت غاز بترولي مسال وموافقة مبدئية في ذلك الوقت على إنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال ورخصة واحدة لاستيراد مادة الفحم لأول مرة فيما رفضت في ذلك الوقت طلبا لإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات غاز مسال وأخرى لإنشاء مستودع لتخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال.وصدر في الجريدة الرسمية منتصف الشهر الماضي، النظام المعدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية، ويتضمن اشتراط تحقيق الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لأي نشاط من الأنشطة ويحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.