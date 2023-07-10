الطاقة: انخفاض أسعار البنزين بنوعيه وارتفاع الديزل والكاز عالميا

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انخفضت أسعار البنزين بنوعيه في الأسواق العالمية في الأسبوع الأول من تموز الحالي فيما ارتفعت أسعار السولار والكاز، مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر حزيران الماضي، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.ووفقا للبيانات سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الأول من تموز سعرا بلغ 725 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في حزيران الماضي، والذي بلغ 742.1 دولار، بنسبة انخفاض بلغت 2.3 بالمئة.كما سجل البنزين أوكتان 95 في الأسواق العالمية 779.9 دولار للطن، مقابل 789.8 في حزيران الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 1.3 بالمئة.وارتفع سعر السولار من 638.9 دولار للطن إلى 652.4 دولار للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.1 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 688.8 دولار للطن إلى 706.4 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمئة.وارتفع سعر زيت الوقود من 419.4 دولار للطن إلى 447.7 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 6.7 بالمئة، وانخفض سعر الغاز البترولي المسال في الأسبوع الأول من تموز الحالي إلى 381.3 دولار للطن، مقارنة مع السعر المسجل في حزيران الماضي والذي بلغ 442.5 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 13.8 بالمئة.من جهة أخرى، ارتفع معدل خام برنت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي ليصبح 76.4 دولار للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في شهر حزيران الماضي والذي بلغ 74.7 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.3 بالمئة.-(بترا)