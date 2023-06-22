علان: استياء بين التجار من ضعف الإقبال على أسواق الملابس

اضافة اعلان

قال نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان، الخميس، إن حركة الأسواق المتعلقة بالقطاع "اعتيادية" مع قرب عيد الأضحى، مشيرا إلى تأثر السوق بالطرود البريدية وضعف القدرة الشرائية.وفي رده على استفسارات "المملكة" بخصوص الحركة الشرائية لدى قطاع الألبسة مع قرب عيد الأضحى، أضاف أن التجارة الإلكترونية "الطرود" وصلت قطاع الجملة، مما أثر على السوق.بلغ حجم الطرود الإلكترونية الواردة للأردن في العام 2021 نحو 909 آلاف طرد والعام الماضي تراجعت إلى نحو 761 ألف طرد جميعها واردة للأردن من الخارج من منصات التجارة الإلكترونية، وفق تصريح سابق لرئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.ولفت إلى أنه تواصل مع تجار بمحافظات عدة ولاحظ وجود استياء لديهم من حجم الإقبال مع قرب العيد."المبيعات اعتيادية مثل باقي الأيام ولا علاقة لها بقرب العيد للآن"، وفق علان.ويشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة أكبر القطاعات التجارية في البلاد قرابة 11 ألف منشأة بعموم المملكة، و63 ألفا من الأيدي العاملة بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.