الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

3530 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل في الأردن السبت

أسلاك كهرباء - (تعبيرية)
أسلاك كهرباء - (تعبيرية)
بلغ الحمل الكهربائي المسجل، مساء أمس السبت، 3530 ميجا واط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4050 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.اضافة اعلان

وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجا واط، خلال آب/ أغسطس الماضي. (بترا)
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