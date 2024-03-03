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الاقتصاد المحلي
الأحد 03 آذار 2024
11:39 ص
3530 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل في الأردن السبت
أسلاك كهرباء - (تعبيرية)
بلغ الحمل الكهربائي المسجل، مساء أمس السبت، 3530 ميجا واط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4050 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
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وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجا واط، خلال آب/ أغسطس الماضي. (بترا)
الكهرباء
شركة الكهرباء الوطنية
الحمل الكهربائي
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