الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

الأزهر يستنكر "أمراً عجيباً" يحصل أمام الكعبة: ما أنزل الله به من سلطان

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
استنكر أحد علماء الأزهر الشريف في مصر الدكتور إبراهيم رضا انشغال بعض زوار بيت الله الحرام بتصوير أنفسهم أمام الكعبة "سيلفي"، أثناء أداء فريضة الطواف.اضافة اعلان

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد" أن توجيه الشخص وجهه نحو الكعبة أثناء التواجد في الصحن، من الأدب مع الله.

وأكمل: "من الأدب في صحن الكعبة أن يكون وجهنا للكعبة، وما يحدث من انشغال البعض بتصوير أنفسهم أمر عجيب غريب ما أنزل الله به من سلطان".

ونوه نفس المصدر أن الطواف بمثابة صلاة – طبقا لقول النبي محمد – متسائلا: "ينفع وأنا بصلي أخرج من الصلاة وآخد التليفون وأصور نفسي؟".

واستطرد: "النبي يؤكد أن الطواف صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، ومن تكلم في الطواف، لا يتكلم إلا بخير بمعنى الذكر والشكر والتسبيح والتهليل والاستغفار لله سبحانه وتعالى". -وكالات
لعب الأطفال في الشوارع خطر يتجدد

مع بدء العطلة الصيفية.. لعب الأطفال في الشوارع خطر يتجدد 18 حزيران 2023

تسمم الشمس

ما هو تسمم الشمس وكيف نحدد أعراضه؟ 18 حزيران 2023

تكريم الفائزين بجوائز الأبحاث- (من المصدر)

جائزة الحسين لأبحاث السرطان.. 16 فائزا في عامين 18 حزيران 2023

قطرات أنف جديدة تنقذ حياة مرضى السكتة الدماغية

قطرات أنف جديدة تنقذ حياة مرضى السكتة الدماغية 18 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Picture1

لا تفوت أفضل برامج التنزيل فيسبوك، انستجرام، وتيك توك

منذ11 ساعة
أمريكيون يكتشفون تكتلات في الفضاء يعتقدون أنها أرواح البشر بعد الموت

أمريكيون يكتشفون تكتلات في الفضاء يعتقدون أنها أرواح البشر بعد الموت

منذ14 ساعة
تجربة سعودية جديدة لتبريد الأسطح الإسفلتية للحجاج

تجربة سعودية جديدة لتبريد الأسطح الإسفلتية للحجاج

منذ16 ساعة
كلب بيتبول

رجل يطعن كلب بيتبول حتى الموت بعد مشادة

منذ16 ساعة
أب يحمل طفله على كتفه (صورة تعبيرية)

العمل الدولية تطلب منح "إجازة أبوة" 6 أشهر

منذ16 ساعة
بوتين وهو يقف إلى جانب نائبة مدير الشؤون القانونية في الشركة إيلينا يوكينا

بوتين يُسكت مسؤولة بسبب حديثها خلال عزف النشيد الوطني الروسي (فيديو)

منذ16 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

تشوهات الطرق!

محمود الخطاطبة |اليوم

جنين.. وأسئلة "وحدة الساحات"

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

وهم "اقتصاديات الكازينو"

سلامة الدرعاوي |اليوم

نفاق رياضي!

خالد خطاطبة |اليوم

المواقيت الدستورية لانتخاب الرئيس اللبناني

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات | منذ5 ساعة
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
الرئيس جورج دبليو بوش في مخبأ قيادة قاعدة أفوت الجوية، 11 أيلول (سبتمبر) 2001 – (المصدر)

الولايات المتحدة في خضم انحدار إمبريالي غير استثنائي‏

ترجمات |17 حزيران 2023
لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

ترجمات |14 حزيران 2023
محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي

ماذا بعد بالنسبة لـ"حميدتي"؟‏

ترجمات |13 حزيران 2023
 