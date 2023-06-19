الأزهر يستنكر "أمراً عجيباً" يحصل أمام الكعبة: ما أنزل الله به من سلطان

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد" أن توجيه الشخص وجهه نحو الكعبة أثناء التواجد في الصحن، من الأدب مع الله.وأكمل: "من الأدب في صحن الكعبة أن يكون وجهنا للكعبة، وما يحدث من انشغال البعض بتصوير أنفسهم أمر عجيب غريب ما أنزل الله به من سلطان".ونوه نفس المصدر أن الطواف بمثابة صلاة – طبقا لقول النبي محمد – متسائلا: "ينفع وأنا بصلي أخرج من الصلاة وآخد التليفون وأصور نفسي؟".واستطرد: "النبي يؤكد أن الطواف صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، ومن تكلم في الطواف، لا يتكلم إلا بخير بمعنى الذكر والشكر والتسبيح والتهليل والاستغفار لله سبحانه وتعالى". -وكالات