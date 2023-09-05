الأربعاء 06 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

العودة للمدراس... نصائح لإدارة الوقت بشكل أفضل

colorful-back-to-school-backpack-stuffed-with-notebooks-pens-and-folders-books-and-a-clock
العودة للمدرسة- تعبيرية
مع بداية العام الدراسي الجديد، يواجه الطلاب والأهل العديد من التحديات، منها تنظيم الوقت بشكل فعال، حيث يتطلب ذلك من الطلاب تنظيم وقتهم بين الدراسة والواجبات المنزلية والنشاطات المدرسية، ومن الأهل تنظيم وقتهم بين العمل والرعاية المنزلية والمساعدة في الدراسة.اضافة اعلان


وهناك العديد من النصائح التي يمكن للطلاب والأهل اتباعها لتنظيم الوقت بشكل فعال، للطلبة والأهل.

تنظيم الوقت للطلبة :


- وضع جدول زمني: يساعد جدول زمني مكتوب في تنظيم الوقت بشكل فعال، حيث يجب أن يتضمن الجدول جميع الأنشطة التي يقوم بها الطالب، بما في ذلك الدراسة والواجبات المنزلية والنشاطات المدرسية والوقت الحر.

- تقدير الوقت: يجب أن يتعلم الطالب تقدير الوقت، وذلك من خلال وضع مدة زمنية محددة لكل مهمة يقوم بها، ويجب أن يحرص على الالتزام بهذه المدة الزمنية.

-التقسيم إلى أجزاء: يمكن للطالب تقسيم المهام الكبيرة إلى أجزاء أصغر، وذلك لتسهيل الإنجاز وزيادة الإنتاجية.

- أخذ فترات راحة: يجب على الطالب أخذ فترات راحة منتظمة أثناء الدراسة، وذلك لتجديد النشاط والتركيز.

- النوم الكافي: يحتاج الطلاب إلى النوم الكافي للحفاظ على الصحة والتركيز.

دور الأهل في تنظيم الوقت

- التواصل مع المدرسة: يجب على الأهل التواصل مع المدرسة بشكل مستمر للتعرف على أنشطة الطالب وجدول دروسه.

- مساعدة الطالب في تنظيم وقته: يمكن للأهل مساعدة الطالب في تنظيم وقته عن طريق تقديم الإرشاد والدعم.

- تشجيع الطالب على الدراسة: يجب على الأهل تشجيع الطالب على الدراسة من خلال توفير البيئة المناسبة للتعلم.

- تنظيم الوقت الشخصي: يجب على الأهل تنظيم وقتهم الشخصي بشكل فعال، وذلك لضمان وجود الوقت الكافي لرعاية الطلاب والاهتمام بالأمور الأخرى.

نصائح إضافية لتنظيم الوقت بشكل فعال


- تحديد الأهداف: يجب على الطلاب والأهل تحديد الأهداف التي يريدون تحقيقها، وذلك من أجل تحديد الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

- التركيز على الأولويات: يجب على الطلاب والأهل التركيز على الأولويات، وذلك لتجنب تشتيت الانتباه.

-االتخلص من المشتتات: يجب على الطلاب والأهل التخلص من المشتتات، مثل الأجهزة الإلكترونية والتلفزيون، وذلك للتركيز على المهام التي يقومون بها.

-التحفيز: يجب على الطلاب والأهل إيجاد طرق لتحفيز أنفسهم على تحقيق أهدافهم، مثل وضع المكافآت للطلاب أو تحديد الأهداف الشخصية للأهل.

- تنظيم الوقت بشكل فعال يساهم في تحقيق النجاح الدراسي والشخصي، لذلك يجب على الطلاب والأهل اتباع النصائح السابقة لتنظيم وقتهم بشكل فعال.

جيلبير قرعون خسر خطيبته سحر فارس من ضحايا فوج اطفاء بيروت في حادثة 4 آب

"الحياة بدا تكفّي".. خطيب ضـحية حادثة مرفأ بيروت يعلن خطوبته (صورة) منذ13 ساعة

حفل كشف عن جنس مولود يتحول لمأساة

حفل كشف عن جنس مولود يتحول لمأساة (فيديو) منذ17 ساعة

iPhone-15-Frosted-Glass-Emoji

قبل اقتناء "أيفون 15"... 3 أمور يجب معرفتها 04 أيلول 2023

image (75)

كابينات الهاتف إلى "دُش" عام في ألمانيا 04 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
BacktoschoolBlues

في الأسبوع الأول للعودة للمدراس.. نصائح للاهل للتأقلم وترتيب الأولويات

منذ12 ساعة
الحفاظ على الشباب

بهذه النصائح.. حلم المحافظة على شبابك قابل للتحقيق

22 آب 2023
اقرأ أيضا
تعبيرية

"واقعك رهين أفكارك" قانون ينظم حياة الإنسان.. هل ندرك أهميته؟

منذ6 ساعة
النوم - أرشيفية

لماذا لن يساعدك النوم الإضافي في العطلة على تعويض تعب الأسبوع؟

منذ6 ساعة
عادات صباحية مهمة لزيادة نشاطك

عادات صباحية مهمة لزيادة نشاطك

منذ6 ساعة
Untitled-1

كيف تتعامل مع الناجين من محاولات الانتحار؟

منذ6 ساعة
تعبيرية

مع بداية العام الدراسي.. كيف يكون الطالب صداقات آمنة تحميه من العزلة؟

منذ6 ساعة
BacktoschoolBlues

في الأسبوع الأول للعودة للمدراس.. نصائح للاهل للتأقلم وترتيب الأولويات

منذ13 ساعة
افكار و مواقف

روزنبرغ إذ يتراجع

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

مخطط الحدود العازلة بين الأردن وإسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

النخبة الليبرالية الأردنية

سائد كراجة |اليوم

رفع أسعار المياه.. حلول سطحية لملفات معقدة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات | منذ6 ساعة
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |04 أيلول 2023
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات |04 أيلول 2023
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات |04 أيلول 2023
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات |03 أيلول 2023
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات |03 أيلول 2023
 