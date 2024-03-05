بيزوس يسبق ماسك ويستعيد لقب أغنى رجل في العالم

استعاد مؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، لقب أغنى رجل في العالم مجددا، بعدما وصل صافي ثروته لحوالي 200 مليار دولار، متفوقا على مالك شركة تسلا وإكس، إيلون ماسك، بحسب وكالة بلومبرغ الأميركية.



وكشف مؤشر الوكالة الخاص بالمليارديرات، أن بيزوس تفوق على ماسك الذي وصلت ثروته إلى 198 مليارًا، بعدما خسر 31 مليار دولار العام الماضي، في الوقت الذي حقق فيه بيزوس أرباحا تصل إلى 23 مليار دولار.



وكان ماسك قد وصل إلى المركز الأول في مايو 2023، بعدما أزاح المدير التنفيذي لمجموعة "LVMH"، برنارد أرنو، من رأس القائمة.



ويمتلك الأخير علامات تجارية مثل "Louis Vuitton" و"Dior" و"Celine"، ووصلت ثروته حاليا إلى 197 مليار دولار، بأرباح وصلت 18.3 مليارًا.



ويتنافس الثلاثي ومن خلفهم مالك شركة ميتا، مارك زوكربرغ، الذي وصلت ثروته إلى حوالي 197 مليار دولار، ويأتي بعده في قائمة بلومبرغ، مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس (150 مليار دولار).



وكانت منظمة "أوكسفام" الدولية لمكافحة الفقر، التي تحاول منذ سنوات تسليط الضوء على الفوارق المتزايدة بين الأغنياء والجزء الأكبر من سكان العالم، في تقرير صادر يناير الماضي، أن الفجوة أصبحت "كبيرة للغاية" منذ جائحة كورونا.



وقال المدير التنفيذي المؤقت لمنظمة أوكسفام، أميتاب بيهار، لوكالة أسوشيتد برس، إن التقرير أظهر أن العالم "يدخل عقدا من الانقسام".



وأضاف بيهار: "ثروات أكبر 5 مليارديرات في العالم تضاعفت. من ناحية أخرى، أصبح نحو 5 مليارات شخص أكثر فقرا في العالم".



وتابع: "تتوقع منظمة أوكسفام أن العالم سيشهد أول تريليونير خلال عقد، في حين نحتاج إلى أكثر من 200 عام لمكافحة الفقر".

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