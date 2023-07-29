السبت 29 تموز 2023
النسخة المطبوعة

رسائل الفيديو المباشر.. جديد واتساب

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واتساب
أتاح تطبيق «واتساب» ميزة تسجيل رسائل الفيديو المباشرة وإرسالها في المحادثات، وفقاً لما أعلنته المنصة المملوكة لشركة «ميتا».

ومن المقرر أن تصل مدة رسائل الفيديو إلى 60 ثانية، وهي محمية بخدمة التشفير من طرف إلى آخر، علماً بأنها ستكون متاحة للجميع خلال الأسابيع المقبلة.اضافة اعلان

وقالت الشركة يوم الخميس في منشور بالمدونة «نعتقد أن هذه ستكون طريقة ممتعة لمشاركة اللحظات بكل المشاعر التي تأتي من الفيديو، سواء كان ذلك بمناسبة عيد ميلاد أو تقديم أخبار سارة».
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وأضافت الشركة أن ميزة رسائل الفيديو الجديدة ستكون مشابهة للرسائل الصوتية على التطبيق، وستكون هناك أيضاً طريقة لتسجيل الفيديو بدون استخدام اليدين.

وتابعت الشركة «غيرت الرسائل الصوتية في واتساب الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة لمشاركة رسائلك بصوتك، ويسرنا انطلاقاً من هذا طرح رسائل الفيديو الفورية الجديدة، يمكنك الآن تسجيل مقاطع فيديو شخصية قصيرة ومشاركتها مباشرة في الدردشة».

والفيديو -الذي يجري تسجيله- لا يمكن تعديله أو إعادة إرساله مرة أخرى مما يجعله حصرياً للمرسل إليه.
في وقت سابق من العام الحالي، طرح «واتساب» تحديثاً يتيح للمستخدمين تعديل الرسائل في التطبيق في غضون 15 دقيقة بعد الإرسال.

وتأتي ميزة رسائل الفيديو من «واتساب» في أعقاب تقرير أرباح «ميتا» الذي أعلنت عنه مؤخراً، إذ جاء أفضل من المتوقع.

وأوضحت «ميتا» أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي إلى 32 مليار دولار للربع المنتهي في يونيو حزيران، كما قفزت أسهمها بأكثر من 150 في المئة خلال العام الجاري.- سي ان ان
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