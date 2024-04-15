كيف تستعيدين بريق الملاعق والسكاكين؟

مع مرور الوقت تتعرض أدوات المائدة الفضية للصدأ وتفقد بريقها الجذاب. فكيف يمكن استعادة هذا البريق؟



للإجابة عن هذا السؤال، أوضح مركز استشارات المستهلك بولاية شمال الراين ويستفاليا أنه يمكن استعادة بريق أدوات المائدة الفضية، التي تعرضت للصدأ، من خلال وضعها في وعاء من الزجاج أو الخزف أو البورسلين ومبطن بالكامل برقائق الألومنيوم، ثم إضافة ملح وماء وترك الوعاء يغلي لبضع دقائق.

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ويُراعى القيام بهذه العملية في الهواء الطلق أو في غرفة جيدة التهوية، نظراً لأنه خلال هذه العملية ينتج كبريتيد الهيدروجين، الذي تنبعث منه رائحة البيض الفاسد.



وبعد ذلك، يتم تجفيف أدوات المائدة الفضية بقطعة قماش ناعمة لتستعيد بعدها بريقها ورونقها.



ويمكن أيضاً إجراء هذه العملية لاستعادة بريق الحُلي الفضية، التي لا تشتمل على أحجار. وكالات