نتفليكس تلغي الاشتراكات الرخيصة الخالية من الإعلانات

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وقالت الشركة عبر موقعها على الإنترنت إن الخطة الأساسية بتكلفة 9.99 دولار شهريا لن تكون متاحة بعد الآن للمشتركين الجدد أو الراغبين في إعادة الاشتراك بعد انقطاع.ويمكن للمشتركين الحاليين في الخطة الاستمرار فيها حتى يقوموا بتغييرها أو بإلغاء حساباتهم.وأطلقت منصة البث الرائدة خطة بتكلفة سبعة دولارات شهريا مدعومة بالإعلانات التجارية خلال نوفمبر الماضي في 12 سوقا، من بينها الولايات المتحدة، بديلة لخطط من دون إعلانات.وتهدف المنصة بذلك لجذب المزيد من العملاء وفتح باب جديد للإيرادات وسط احتدام المنافسة على المشاهدين عبر الإنترنت، وفقا لرويترز.وفي مايو، قالت الشركة إن الخطة المدعومة بالإعلانات وصلت إلى ما يقرب من خمسة ملايين مشترك نشط شهريا، في عرض تقديمي أكد للمعلنين المحتملين النطاق الواسع لانتشار المنصة.