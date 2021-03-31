التربية تنشر برنامج اختبارات التقييم الأول (جداول)

عمان- الغد- أعلنت وزارة التربية والتعليم برنامج اختبارات التقييم الأول (الفصل الدراسي الثاني) لطلبة المدارس الحكومية وطلبة مدارس وزارة الأوقاف ومدارس الثقافة العسكرية للصفوف من الثاني الأساسي ولغاية الثاني عشر.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء إن الاختبارات ستكون متاحة على منصة درسك بدءًا من يوم الاثنين الثاني عشر من نيسان المقبل ولغاية التاسع والعشرين منه، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة السابعة مساءً حسب البرنامج المعلن، وأن الدخول إلى المنصة سيكون عن طريق الرابط www.darsak.gov.jo لتأدية الاختبارات.

وأوضحت الوزارة أن أسئلة الاختبارات لجميع المباحث ولجميع الصفوف ستكون من نوع الاختيار من متعدد بواقع خمس عشرة فقرة لكل اختبار، بحيث تكون مدة كل اختبار نصف ساعة تحسب من وقت دخول الطالب.

وبينت الوزارة أن بإمكان الطلبة الاطلاع على أرقام صفحات الكتاب المدرسي المطلوبة في التقييم الأول وفق الصف والمبحث على الرابط

https://tinyurl.com/bw5bf5rs

ودعت الوزارة جميع الطلبة عند الانتهاء من اختباراتهم القيام بالضغط على أيقونة (حفظ وإرسال الإجابات) قبل الخروج من صفحة الاختبار لاحتساب علاماتهم، داعية الطلبة إلى مراجعة دروسهم والاستعداد الجيد للاختبارات.