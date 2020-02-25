الطفيلة أمطار غزيرة منذ الأثنين

فيصل القطامين

الطفيلة – شهدت غالبية مناطق محافظة الطفيلة تساقطا غزيرا للأمطار منذ ساعات مساء أمس الأثنين رافقها زخات قوية من البرد ، خاصة في المناطق المرتفعة في القادسية وغرندل والرشادية وعين البيضاء والعيص وأبوبنا ، ومناطق أخرى .

وأكد رؤساء بلديات الطفيلة وبصيرا والقادسية استعداد البلديات لمواجهة الحالة الجوية التي سادت منذ مساء يوم أمس ، من خلال تفعيل غرف العمليات والكوادر العاملة والآليات المختلفة ، والتي ظلت في حالة تأهب .

وأشار رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور عودة السوالقة، أن كوادر البلدية، كانت في حالة الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تبعات تنجم عن الحالة الجوية ، وما يرافقها من تساقط للأمطار الغزيرة الهطول والبرد للحفاظ على استدامة فتح الطرق.

وبين السوالقة آن كوادر البلدية المجهزة بعدد من الآليات تنسق وتعمل ضمن فريق واحد مع كافة الأجهزة المعنية كالأشغال والخدمات المشتركة ضمن خطة الطوارئ العامة للمحافظة .

وعملت كوادر الطوارئ في البلديات والخدمات المشتركة والأشغال العامة على فتح بعض عبارات تصريف المياه التي أغلقت بسبب الهطول الغزير للأمطار ، فيما لم تسجل أي حوادث تذكر وفق مصادر في الدفاع المدني .

من جانبه أشار مدير الزراعة في الطفيلة أن الأمطار التي هطلت سجلت معدلات وفيرة ستسهم في رفد المخزون المائي الجوفي ، وستعمل على تشجيع المزارعين على زراعة أراضيهم بشتى أنواع المحاصيل الزراعية ، كما ستوفر المياه المتجمعة في البرك والحفائر والسدود الترابية كميات جيدة من المياه كمخزون احتياطي خلال الأشهر المقبلة ، حيث تزداد الحاجة لها لسقاية المواشي وري المحاصيل المختلفة .

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