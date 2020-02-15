الطفيلة التقنية تزيد رواتب العاملين 30 ديناراً بأثر رجعي

فيصل القطامين

الطفيلة- نسب مجلس أمناء جامعة الطفيلة التقنية في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة معالي الدكتور صبري الربيحات، إلى مجلس التعليم العالي بزيادة رواتب العاملين من الهيئة الأكاديمية والإدارية في الجامعة (30) ديناراً شهرياً، على أن تصرف بأثر رجعي اعتبارا من 1/1/2020، وذلك بعد الانتهاء من اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالأنظمة النافذة.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد خير الحوراني أن قرار الزيادة جاء تلبيةً للتوجيهات الملكية السامية للحكومة وكافة مؤسسات الدولة للعمل على تحسين الظروف المعيشية للموظفين وتخفيف الأعباء المادية عن كاهلهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ما ينعكس على تطوير مستوى أدائهم، والارتقاء بأداء الجامعة وتجويد خدماتها ومخرجاتها التعليمية.