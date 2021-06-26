عمان – الغد – أكد المدير الإداري لفريق النادي الفيصلي، ثامر العدوان، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، ان المحترف اللبناني هلال الحلوة احتجب عن تدريبات الفريق وغادر أرض الوطن دون أخطار إدارة النادي او الجهاز الفني للفريق.

وقال العدوان في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي الفيصلي على (فيسبوك): “بعد أن أنهى المنتخب اللبناني الشقيق مبارياته، عاد المحترف اللبناني هلال الحلوة إلى الأردن يوم 24 حزيران (يونيو) الحالي، حيث قام النادي بإبلاغ اللاعب بموعد التمرين الا أن اللاعب لم يحضر إلى تمرين الفريق يوم أمس”.

وأضاف البيان: “حاول النادي التواصل مع اللاعب لمعرفة سبب تغيبه عن التمرين، لكن النادي لم يستطع التواصل مع اللاعب حينها بسبب إغلاقه لهاتفه الخلوي، حيث أن النادي وبعد التواصل مع الجهات الرسمية المختصة تفاجأ بمغادرة اللاعب إلى تركيا في اليوم التالي دون إبلاغ النادي عن مغادرته أو سبب المغادرة”، لافتا أن إدارة النادي الفيصلي تقوم منذ يوم أمس بمحاولة التواصل مع اللاعب لمعرفة أسباب المغادرة.