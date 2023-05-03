بعد تبرؤ شقيقها منها.. أول تصريح لرحمة رياض

علّقت الفنانة العراقية الشابة، رحمة رياض، على تبرؤ شقيقها منها بفيديو على السوشال ميديا، مشيرة إلى أنها سامحته بعد أن اعتذر منها، وغفرت له لأنها تشعر أنه سندها الدائم في الحياة.

وأضافت رياض خلال ظهورها برفقة زوجها ألكسندر علوم في برنامج “سهير شو” مع الإعلامية سهير القيسي والذي يعرض على قناة MBC العراق، أن الأمر كان صدمة بالنسبة لها في البداية، وجعلها تشعر بالقهر والحزن والألم، لكنها عذرته فيما بعد بسبب المجتمع ومحيطه الصعب الذي ينتقد الشخص ويعايره بأقاربه وأهله وكل شيء.

وفي سياق آخر، أعربت الفنانة العراقية عن حبها العميق للفنانة اللبنانية إليسا، ووجهت لها رسالة تمنت لها فيها أن يمدها الله بالصحة والقوة والنجاح. وكشفت عن أمنيتها بلقائها قريباً.

وقالت رحمة رياض إن إليسا نجمة يغار منها كل فنان لأنها أكثر الفنانات العربيات نجاحا على حد تعبيرها، ووجودها مهم جداً بالساحة الفنية سواء على الصعيد الشخصي أو العملي، وهي مثال مهم وتحبها وتحترمها كثيراً.

آخر أعمال رحمة رياض

تجدر الإشارة إلى أن رحمة رياض قد أطلقت أغنية تحمل عنوان “يا جنة” مؤخراً، وهي أغنية باللهجة العراقية ونالت أصداء إيجابية كبيرة.

وكان لها عدة مشاركات في شهر رمضان منها، غناء شارة مسلسل “النار بالنار” التي تحمل عنوان “بدل ماضي” وهي أغنية باللهجة اللبنانية، إلى جانب اختيارها من قبل قناة الـmbc لتغني شارة شهر رمضان “مرحب مرحب يا هلال”.

ولفتت رحمة رياض الأنظار قبل أشهر في كأس العالم 2022، الذي أقيم في قطر، حيث شاركت إلى جانب كل من الفنانين ريدوان ومنال وبلقيس ونورة فتحي في غناء أغنية “لايت ذا سكاي”، المخصصة لكأس العالم 2022. -وكالات