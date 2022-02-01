بيلا حديد تكشف تاريخ علاقاتها المؤذية غير الصحية

قالت عارضة الأزياء بيلا حديد، إن الافتقار إلى الحدود “جنسيًا وجسديًا وعاطفيًا” أدى إلى تعرضها للإيذاء في عدد من العلاقات غير الصحية.

تحدثت النجمة البالغة من العمر 25 عامًا بصراحة عن صراعاتها الشخصية والمهنية في ظهورها لأول مرة على بودكاست فيكتوريا سيكريت “VS Voices”، قائلة إن السلوكيات السامة المكتسبة، مثل “إرضاء الناس” كان لها في النهاية تأثير سلبي على علاقاتها وصحتها العقلية.

وقالت حديد للمضيفة أماندا دي كادينت الأسبوع الماضي: “كنت أعود باستمرار إلى الرجال – وكذلك النساء – الذين أساءوا إلي، وهنا يأتي دور إرضاء الناس”.

“بدأت بلا حدود، ليس فقط جنسيًا وجسديًا وعاطفيًا، ولكن بعد ذلك انتقلت إلى مساحة عملي… لقد بدأت في إرضاء الناس في وظيفتي.

وكان رأي الجميع لي هو المهم باستثنائي أنا، لأنني كنت في الأساس أضع قيمتي في أيدي الجميع وكان ذلك على حسابها.

خلال المقابلة واسعة النطاق، تطرقت حديد – ابنة المطور العقاري محمد حديد وشقيقة زميلتها عارضة الأزياء جيجي حديد – إلى طفولتها الصعبة.

وقالت: “شعرت دائمًا أن صوتي لم يُسمع أبدًا أثناء نشأتي، ولهذا السبب لدي الكثير من التعقيدات. الآن يمكنني الانفتاح والتعبير عن رأيي، خاصة في علاقاتي وداخل عائلتي”.

وأضافت : “لقد نشأت حول الرجال – سواء كان ذلك في العلاقات أو العائلة أو أيًا كان – حيث قيل لي باستمرار أن صوتي كان أقل أهمية من صوتهم”.

كما كشفت حديد، التي واعدت سابقًا المغني وكاتب الأغاني الكندي أبل ماكونان المعروف باسم The Weeknd، كيف أثرت نشأتها على علاقاتها مع الكبار، قائلة: “نظامي العصبي سينهار.

كان الأمر أشبه بالقتال أو الهروب. إما أن أصمت وأبكي وأذهب إلى الداخل أو سوف ينتقدون ويغادرون”.

تواصلت شبكة CNN مع ممثلي زوجة والدها السابقة يولاندا حديد ومحمد حديد للتعليق.

وقالت حديد إن الأمر تطلب مزيجًا من العلاج والتأمل والابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي لبدء عيش حياة “حقيقية بالنسبة لي”.

لقد كشفت سابقًا عن صحتها العقلية في منشور على انستغرام في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي. إلى جانب سلسلة من صور سيلفي دامعة ، كتبت: “كان لدي ما يكفي من الانهيارات والإرهاق لمعرفة ذلك: إذا كنت تعمل بجد على نفسك، وتقضي الوقت بمفردك لفهم صدماتك، ومحفزاتك، وأفراحك، وروتينك، فستظل دائمًا كذلك. قادر على فهم أو معرفة المزيد عن ألمك وكيفية التعامل معه”.