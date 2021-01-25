جمعية المصدرين تنظم المشاركة الأردنية بمعرض “غلف فود”

عمان- الغد- تنظم جمعية المصدرين الأردنيين، وبدعم من هيئة الاستثمار مشاركة شركات محلية متخصصة بالصناعات الغذائية، في معرض الخليج الغذائي (غلف فود 2021) المتخصص في مجال الاغذية وتكنولوجيا الغذاء، والذي سيفتتح في مدينة دبي الشهر المقبل.

وبين رئيس الجمعية المهندس عمر أبو وشاح أن هيئة الاستثمار ستقوم بدعم الشركات الصناعية التي ستشارك بالمعرض لأول مره الأمر الذي يتيح الفرصة لهذه الشركات للترويج لمنتجاتها وفتح أسواق جديدة أمامها.

وأوضح أبو وشاح ان سيدات أعمال ستشارك بهذا المعرض من خلال جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن فيما ستحظى المشاركة الأردنية برعاية من قبل كابيتال بنك.

وأكد أبو وشاح أن معرض (غلف فود)، يعد من أهم المعارض المتخصصة في مجال الغذاء على مستوى العالم حيث تشارك فيه آلاف الشركات العالمية ، مبينا ان الجناح الاردني يقام على مساحة 820 مترمربع.

وأوضح أبو وشاح أن عدد الشركات التي ستشارك بالمعرض وصل الى 35 شركة مبينا أن باب المشاركة ما يزال مفتوحا أمام جميع الشركات الراغبة بالمشاركه.

وقال ان الجمعية بدأت تنظم المشاركة بالمعرض منذ 18 عاما كون (غلف فود) يعتبر اهم ملتقى لقادة القطاع الغذائي في العالم ويجتذب سنويا اكثر من مائة الف زائر من 180 دولة، واكثر من 5000 شركة عارضه، ويتم على هامشه عقد صفقات تجارية كبيرة.

ودعا المهندس ابو وشاح الشركات الأردنية إلى استغلال فرصة تواجدها بالمعرض للترويج لمنتجاتها وعقد الصفقات التجارية، وبخاصة انها المشاركة الخارجية الأولى بالمعارض الخارجية منذ انتشار وباء فيروس كورونا.

واوضح المهندس ابو وشاح ان مشاركة الشركات الاردنية بالمعرض تهدف إلى تمكينها من ترويج منتجاتها، والاطلاع على آخر التطورات في مجال تصنيع المواد الغذائية وبخاصة ان (غلف فود) يشكل تظاهرة اقتصادية مهمة ويعد ثاني أكبر معرض متخصص بالغذاء والشراب على مستوى العالم.

وحسب المهندس ابو وشاح بعتبر معرض (غلف فود)، الأضخم بمجالات الإنتاج والتصنيع والتعبئة الغذائية والمشروبات بالمنطقة، حيث تحرص الكثير من الدول المشاركة في فعالياته من خلال تخصيص مساحات لعرض منتجاتها.

وأشار رئيس الجمعية الى ضرورة تكثيف الجهود ودعم مشاركة الشركات الصناعية الأردنية من مختلف القطاعات بالمعارض الخارجية لتعويض فترة الانقطاع التي فرضتها تبعات جائحة فيروس كورونا إلى جانب المساعدة على فتح أسواق تصديرية غير تقليدية أمام المنتجات المحلية

ويضم معرض (غلف فود) الذي يستمر خمسة ايام ويفتتح في الحادي والعشرين من شباط المقبل، ثمانية أقسام متخصصة بالمشروبات ومنتجات الألبان والدهون والزيوت والمنتجات الصحية والمواد العضوية والبقول والغلال والحبوب واللحوم والدواجن والعلامات التجارية الكبرى والأطعمة العالمية.

وبين ان مشاركة الشركات الصناعية الاردنية بالمعارض الخارجية المتخصصة تعد أهم وسيلة لترويج منتجاتها وفتح اسواق تصديرية جديدة، مؤكدا أهمية الاستمرار في ذلك لضمان تواجدها بالأسواق الخارجية على غرار ما تقوم به العديد من دول العالم.

وأكد المهندس ابو وشاح أن جمعية المصدرين تحرص على المشاركة السنوية في (غلف فود) بهدف تمكين الشركات الأردنية للتعرف على نظرائهم مع التجار المشاركين بالمعرض من مختلف العالم، ما يشكل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وعقد الصفقات التجارية.

وأوضح المهندس ابو وشاح أن الجمعية ستواصل تنظيم المشاركات الأردنية بالمعارض الخارجية انطلاقا من دورها في دعم المصدرين وتوفير الفرص لهم للترويج لمنتجاتها وتعزيز تواجدها بالأسواق العالمية وبخاصة في الولايات المتحدة وكندا والدول الأوروبية.

ويشكل قطاع الصناعات الغذائية الأردنية 15 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة بالمملكة بعدد يصل إلى 2645 منشأة، وفرت 50 ألف فرصة عمل وبرأسمال مسجل يبلغ 641 مليون دينار وبحجم موجودات ثابتة تقارب ملياري دينار.