سحاب يسجل فوزا تاريخيا على الفيصلي بدوري المحترفين

محمد عمّار

عمان – سجل فريق سحاب فوزا تاريخيا على الفيصلي 2-1، في ختام مباريات الاسبوع الثاني عشر من دوري المحترفين لكرة القدم، في اللقاء الذي اقيم مساء الجمعة على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب.

وبهذا الفوز ترك سحاب المركز الحادي عشر، متقدما خطوة واحدة، واضحى برصيد 10 نقط، فيما بقي الفيصلي بالمركز الرابع برصيد 23 نقطة، فيما يواصل الوحدات صدارته لترتيب الفرق برصيد 29 نقطة، والسلط وصيفيا برصيد 26 نقطة، والرمثا ثالثا برصيد 24 نقطة.

الفيصلي 1 سحاب 2

واقع الانطلاقة جاءت مثيرة، في ظل اداء فني مختلف، اسماء هجومية مفي صفوف الفيصلي، قابله دفاعات مستميمة من قبل سحاب الذي دافع عن مرماه بخطي دفاع، الاول والملاصق للحارس والمكون من طلال الهواري وسليم عبيد وحسام ابو سعده وطارق جريشة، وتراجع لاعبي الوسط يزن دهشان وعون المحارمة، حتى اشرف المساعيد واحمد ابو جادو كانا يؤديان الواجب الهجومي والاعتماد على الكرات المرتدة، ومن اول هجمة مرتدة مرر ابو جادو كرة صوب يزن النعيمات الذي انسل داخل الصندوق وبحركة فنية راوغ زريقات والعجالين وسدد كرة ارضية على يمين حارس الفيصلي عبدالله الزعبي الهدف الاول لسحاب في الدقيقة 7.

الهدف المباغت والسريع، سرّع من الاداء الهجومي الارزق، مع ملامح من التسرع لتحقيق التعادل، فتركت بينية ابو جلبوش عبدالله عوض ينفرد بالمرمى وسدد كرة تجاوزت الحارس خاطر، ليتدخل سليم عبيد ويبعد الكرة في الوقت المناسب.

الفيصلي بسط افضليته الواضحة، وانطلق من كافة المحاور، من عرضيات الاطراف سالم العجالية وعدي زهران، او من خلال العمق الهجومي عبر يوسف ابو جلبوش ونزار الرشدان، او من خلال الجهودات الفردية عبر احمد عرسان ومجدي العطار، وكاد الفيصلي ان يحقق التعادل لولا تدخل ابو سعده في الوقت المناسب مبعدا عرضية ابو جلبوش ارتطمت بالعطار الى خارج الملعب، وتألق خاطر في ابعاد عرضية العجالين قبل وصول الكرة لعبدالله عوض، وسدد عرسان كرة ثابتة كرباجية باحضان الحارس.

تواصل العقم الهجومي للفيصلي، ليأتي الرد سحابيا، عندما مرر الحارس خاطر كرة طويلة وصلت للنعيمات بين قلبي الدفاع براء مرعي ومحمد زريقات، فراوغ الاول وسدد كرة كرباجية على يمين الزعبي الهدف الثاني لسحاب في الدقيقة 34.

اضطر مدرب الفيصلي لتعديل تكتيكي، فدفع بالمهاجم هشام صيفي عوضا عن لاعب الارتكاز ابراهيم الخب،في محاولات لتقليص الفارق قبل الذهاب لغرفة الغيار والتعليمات الجديدة، إلا ان الوضع بقي على حاله، وتحصل الفيصلي على كرة ثابتة، سددها العرسان تألق الحارس خاطر في التصدي لها، لتنتهي احداث الحصة الاولى سحابية 2-0.

تقليص الفارق بالجزاء

ضغط الفيصلي منذ البداية لتقليص الفارق، ومارس ضغطا هجوميا من مختلف المحاور، ومن عرضية لزهران مررها صيفي امام عبدالله عوض الذي تعرض للاعثار من سليم عبيد لتكون ركلة الجزاء التي نفذها احمد عرسان على يسار حارس سحاب محمد خاطر الهدف الاول للفيصلي في الدقيقة 51.

زج مدرب سحاب بالبديل وسام دعابس عوضا عن ابو جادو، فيما دفع مدرب الفيصلي بروقتي سودي عبدالله ويوسف الرواشدة عوضا عن عبدالله عوض ومجدي العطار، ليكون الوضع الميداني، هجوم فيصلاوي ودفاع سحابي، والاعتماد على الكرات المرتدة، وسط تسرع من لاعبي الفيصلي لتعديل النتيجة، وكاد النعيمات ان يسجل مرة ثالثة لسحاب، عندما راوغ كل من قابله، بيد انه سدد كرة بعيده عن المرمى.

رغم السيطرة للفيصلي، إلا ان الهجمات السحابية كانت خطيرة، واهدر دعابس فرصة تسجيل الهدف الثالث عندما تركته بينية المساعيد، إلا انه سدد فوق المرمى مهدرا فرصة خرافية للتسجيل، رد عليه العرسان بكرة ثابتة ابعدها خاطر في الوقت المناسب.

وفي الدقائق العشر الاخيرة، دفع مدرب الفيصلي بامين الشناينة بديلا لعدي زهران، واجرى مدرب سحاب تبديلين، حيث دفع بيزيد محفوظ واحمد عفانة عوضا عن عون المحارمة وعمر اسريوة،وسدد ابو جلوبش كرة كرباجية علت مرمى خاطر بقليل، لتنتهي المباراة بفوز تاريخي لسحاب على الفيصلي 2-1.

المباراة في سطور

النتيجة : فوز سحاب على الفيصلي 2-1

سجل الاهداف : يزن النعيمات د: 7، 34 (سحاب) احمد عرسان ج د : 51 (الفيصلي)

الملعب : ستاد عمان الدولي

الحكام : صدام عمارة، حمزة سعادة، محمد كنعان ويزن الخزاعلة.

العقوبات : انذار للاعب يزن دهشان (سحاب)

مثل الفيصلي : عبدالله الزعبي، براء مرعي، محمد زريقات، سالم العجالين، عدي زهران (امين الشناينة)، ابراهيم الخب (هشام صيفي)، نزار الرشدان، احمد عرسان، مجدي العطار (يوسف الرواشدة)، يوسف ابو جلبوش وعبدالله عوض (سودي عبدالله).

مثل سحاب : محمد خاطر، حسام ابو سعدة، سليم عبيد، طلال الهواري، طارق جريشة، عون المحارمة (يزيد محفوظ)، يزن دهشان، عمر اسريوة (احمد عفانة)، اشرف المساعيد، احمد ابو جادو (وسام دعابس) ويزن النعيمات.

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