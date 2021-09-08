“صحوة الأحلام” يجمع إبداع 6 تشكيليات في “وادي فينان”

معتصم الرقاد

عمان- يقيم جاليري وادي فينان للفنون معرضا فنيا لمجموعة من الفنانات حمل عنوان “صحوة الأحلام” بنسخته الثالثة.

الفنانات: ريم خضر، شيرين العوران، رائدة شاهين، أمل صبح، داليا علي، ورنا الصفدي، يجتمعن في جاليري وادي فينان للفنون، لدعم البرنامج الأردني لسرطان الثدي حيث سيتم توجيه 20 % من المبيعات لإجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات الأقل حظاً في الأردن.

“وضوح أحلام أو صحوة الأحلام” يقدم أعمال وشخوص الفنانات التي تناقش الوجودية والطبيعة الهشة لحيواتنا وأنفسنا. هل حالة من الصحو الكاذب؟ هل يمكن للحلم أن يكون مقنعا لدرجة الحقيقة؟ من هذا الشخص الذي رأيته في أحلامي؟ وماذا بعد الصحو؟.

“إنها الأحلام التي توقظك” تقول رائدة شاهين إحدى الفنانات المشاركات، “وكما الحالم، للفنان سطوة ما على شخوص وبيئة أعماله”.

أعمال المعرض تتنوع بين الزيت على القماش والمواد المختلفة، جميعها تعكس الطبيعة الأساسية للمعرفة، للحقيقة، وللوجودية التي تتلخص في عنوان المعرض الذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

ويقدم المعرض مجموعة من الأعمال المميزة والمتنوعة بالخامات والمواضيع، حيث تعكس أحلام هذه الفنانات وتناقش المشاعر والأحاسيس التي تخالجنا في حياتنا اليومية والطبيعة الأساسية للمعرفة، للحقيقة وللوجودية التي تتلخص في عنوان المعرض.