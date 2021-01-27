عجلون: 85% من خريجي “الوطنية للتدريب” ينخرطون بسوق العمل

عامر خطاطبة

عجلون – كشف مدير معهد الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل التابع للقوات المسلحة في محافظة عجلون المهندس هاشم فريحات، أن

85 من خريجي الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل في محافظة عجلون، هم الآن في سوق العمل بصورة فعلية ورواتب جيدة، مشيرا إلى أن عددهم يبلغ زهاء 600 متدرب ومتدربة، فيما ما يزال هناك 49 متدربا ومتدربة على مقاعد الدراسة في المعهد حاليا.

وبين أن الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل كانت قد أسست في العام 2007 بإرادة ملكية سامية من جلالة الملك عبد الله الثاني، ومن أهم أهدافها هو إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة، وتدريب الشباب وتأهيلهم ضمن التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وبعد ذلك تشغيلهم من خلال التشبيك مع مؤسسات في القطاع الخاص.

وبين الفريحات، ان التخصصات الموجودة في الشركة هي الخياطة والتجميل للإناث، والمهن الانشائية والميكانيك للذكور، مؤكدا أن التخصص الذي يشبع يتم التوقف عن التدريب فيه ويتم استحداث وتطوير التخصصات بناء على احتياجات سوق العمل.

وزاد أن المعهد سيتوسع في برامجه بعد الانتقال إلى مقره الجديد في منطقة الشفا خلال الشهرين المقبلين، مبينا أن العمل جار لفتح المركز التدريبي في منطقة الشفا وتحديدا في مدرسة دير الصمادية المختلطة سابقا بالتعاون مع البلدية والذي سبق وأن تم الكشف عليه. وبين أن هناك مشغلا لتدريب الإناث في منطقة العيون لتدريب الفتيات تم تأسيسه بالتعاون مع بلدية العيون التي وفرت المكان وآلات التدريب.

وخلال استقبال المعهد لوفد من سفراء ” محافظة عجلون” ضمن شبكة سفراء التطوع في مشروع شبابنا قوة Youth Power الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، عرض الفريحات دور الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في توفير فرص العمل بعد الانتهاء من التدريب في المحافظة، وتم اصطحاب الوفد في جولة على مشاغل معهد الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل للاطلاع على التخصصات الموجودة وأماكن وآلية التدريب، حيث أكد ان الشركة الوطنية وجدت لتدريب وتشغيل الشباب للحد من البطالة والفقر بحرف تتلاءم وسوق العمل، مشيرا إلى دور الشباب والذين هم مستقبل الوطن، بالعمل على توعية أقرانهم في المجتمع بأهمية ودور الشركة الوطنية في توفير فرص العمل للشباب الأردني وأهمية اكتساب حرفة تساعد في تحسين دخل الفرد والأسرة.

من جهتهم، ثمن فريق السفراء دور الشركة الوطنية للتدريب والتأهيل واستقطاب الشباب للتدرب على مهن وحرف يحتاجها سوق العمل بصورة فعلية وتساهم في الحد من البطالة وتحسن وضع الأسر والأفراد ماديا.

وكانت إدارة للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب التقت مؤخرا بحضور محافظ عجلون سلمان النجادا، رئيس وأعضاء مجلس المحافظة، للوقوف على برامج الشركة التدريبية وخططها المستقبلية بالنسبة لمحافظة عجلون والجهود التي تبذلها الشركة التدربيبة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص بهدف توفير الكوادر المدربة لسد حاجة سوق العمل.

وكشفت أن نسبة تشغيل الخريجين من متدربي الشركة بلغت 77 % وعددهم 23339 متدربا ومتدربة، مشيرة إلى أن الشركة التي اسست انسجاما مع الرؤية الملكية السامية لتدريب وتأهيل الشباب والشابات على مهن وحرف يتطلبها سوق العمل الأردني للحد من الفقر والبطالة. وأكدت أن أهداف الشركة غير ربحية، وتركز على محاور التدريب والتأهيل ومنهجية التدريب، وتقديم امتيازات للمتدربين.

وأكدت أهمية التشاركية التي تنتهجها الشركة مع القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من وراء التدريب والتأهيل للشباب.

واعربوا عن أملهم وبالتعاون مع مجلس المحافظة بأن يتم إنشاء معهد تدريبي متميز في المحافظة.

ودعا رئيس مجلس المحافظة عمر المومني إلى تعزيز سبل التعاون بين المجلس والشركة والوقوف على البرامج ومجالات التدريب التي تعمل عليها الشركة منذ تأسيسها لاستقطاب الشباب من النوعين وتدريبهم على مهن وحرف يحتاجها سوق العمل، مثمنا للشركة وما تقوم به في محافظة عجلون من تأهيل وتدريب للشباب والشابات معربا عن أمله ان تتعدد وتتطور مجالات التدريب من أجل خدمة الوطن.