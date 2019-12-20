مسامحة من تسبب بإيذائك.. فوائد تعود عليك بالنفع!

علاء علي عبد

عمان- سواء تعرض المرء للأذى من أحد أفراد عائلته أو من أقاربه أو أصدقائه، فالتصرف الأمثل هو المسامحة، على الرغم من أن هذه المسامحة تكون في كثير من الأحيان ثقيلة على نفس المرء وتقارب المستحيل.

بداية فلنضع بعين الاعتبار أن قيام المرء بالعفو والمسامحة عمن أخطأ في حقه يجلب للمرء المسامح الكثير من الفوائد الصحية. فقد تبين أن حمل مشاعر البغض والضيق من شخص ما أو أكثر يؤدي إلى سجن المرء نفسه في دائرة من التفكير السلبي والضيق والغضب المكبوت الذي يتسبب بالكثير من المتاعب الصحية.

نأتي الآن للتعرف إلى أفضل الطرق التي تساعد المرء على مسامحة غيره، وهي كالآتي: