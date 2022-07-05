مندوبا عن ولي العهد وزير السياحة يرعى حفل فوز مادبا بلقب عاصمة السياحة العربية 2022

مندوبا عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رعى وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز الحفل الرسمي لفوز مادبا بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2022، في بانوراما البحر الميت بحضور رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد ووزراء وأعيان ونواب وسفراء ورؤساء جمعيات وفعاليات رسمية وشعبية في محافظة مادبا.

وقال الفايز إن الوزارة عملت رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وإنجاز المهمة في بث الروح في كل مفاصل القطاع السياحي كي يزدهر من جديد ويسهم بالمزيد في رفد الاقتصاد الوطني، والأرقام بدأت تتحدث بأن يتجاوز الدخل السياحي مع نهاية العام الحالي إلى 2.9 مليار دينار والذي تم استهدافه في الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

وبين أن الأرقام في النصف الاول من هذا العام تجاوزت من حيث اعداد الزوار 1.9 مليون زائر ونحن بانتظار نتائج الدخل السياحي الذي نتوقع ان يتجاوز 1.5 مليار دينار للنصف الاول من هذا العام.

وقال الفايز “لقد كان أمامنا فعلا تحد أن نقدم ما يليق بمادبا، وما يقارب اكثر من 5 الاف عام من الحضارة وخطى القديسين والصحابة والأنبياء فكانت مادبا حاضنة حضارات متعددة مثل الحضارة المؤابية والنبطية وما بعدها، من حضارات تركت كل منها بصمتها حتى استقرت على هويتها العربية الأردنية، وبقيت كما هي دوما غالية عزيزة، لها في قلب كل أردني حبا خاصا، وفخرا بها وبأهلها وتاريخها وكل ركن من أركانها.

وأضاف “أن مادبا اليوم، والتي تحتضن العديد من المواقع الأثرية، هي بحق من أهم المحافظات على الخارطة السياحية الأردنية والعربية والعالمية، بما حباها الله من موقع متميز وتنوع في المناخ والتضاريس جعل من هذه البقعة الطيبة مركزا لاستقرار العديد من الحضارات، والتي تركت لنا تاريخا نذكره ونشاهده في كل أرجاء المدينة وأطرافها”.

وقال الفايز “عندما نتحدث عن مأدبا، فإننا نتحدث عن تاريخ وحضارة مدينة الفسيفساء والحج المسيحي، وعن مدينة الصناعات والحرف اليدوية، وعن أصالة أهلها وحسن ضيافتهم ومعشرهم”.

وأكد “أن احتفالنا اليوم بفوز مأدبا بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2022، والذي سيكون له الأثر الواضح في تطوير القطاع السياحي في الوطن ككل، حيث سيسهم في تعزيز جذب المشاريع في مختلف المجالات لاستثمار الموارد الطبيعية والثقافية والتراثية الفريدة في مأدبا وجوارها”.

وأشار إلى السعي لتكون مأدبا مركزا للتراث الحضاري والديني، مع إبراز الخصوصية والتقاليد المميزة للمدينة والترويج للأماكن والمواقع السياحية والأثرية الفريدة التي تحتضنها.

وقال إن الفعاليات والأنشطة في محافظة مأدبا بدأت منذ بداية العام وستتواصل حتى نهاية العام العديد من المهرجانات والمعارض الفنية والملتقيات والمسابقات، ومعارض الحرف اليدوية، إلى جانب عروض موسيقية ومسرحية وفلكلورية، والمسابقات والمؤتمرات الدولية وورشات عمل تدريبية، وفعاليات عديدة لإبراز مواهب الأردنيين والأردنيات من كتاب وشعراء ومبدعين في كل مجال.

وتابع “عملت وزارة السياحة والآثار جاهدة لتنمية وتطوير السياحة في الأردن وجعلها وجهة سياحية عربية وعالمية لما تتمتع به المملكة من مقومات سياحية فريدة، وقد جاء اختيار مأدبا عاصمة للسياحة العربية لعام 2022 لتسهم في تشجيع حركة السياحة العربية البينية، وفي التواصل مع الثقافات والحضارات في كل أرجاء المعمورة”.

وأكد الفايز أهمية تضافر الجهود والمسؤولية المشتركة بين الجميع اليوم لتحقيق إنجاز تاريخي يتلوه إنجاز أفضل، لافتا الى ضرورة التركيز والسعي لتوفير الخدمات الضرورية والبنية التحتية اللازمة وتوعية المواطن والسائح، بما يخدم المملكة كوجهة سياحية عربية وعالمية، وبما يليق بالأردن وسمعته الرائدة.

وقال رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد أن مدينة مادبا حققت هذا الإنجاز بفوزها بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2022 بعد أن حققت كل المعايير المطلوبة لذلك.

وأضاف أن جائحة كورونا الحقت خسائر كبيرة في قطاع السياحة لهذا عملت الدول على وضع خطط استراتيجية لدعم قطاع السياحة ومنها الأردن، مما يدل على أن قطاع السياحة يعد صناعة كبرى تستحق التعاون والتكاتف للنهوض بها.

وتابع الدكتور آل فهيد أننا يجب أن يحدونا التفاؤل بالمستقبل ليعود قطاع السياحة إلى سابق عهده.

وتخلل الحفل عزف مقطوعات موسيقية من قبل اوركسترا المعهد الوطني للموسيقى وباقة من المؤلفات السيمفونية من تأليف وقيادة المايسترو الدكتور هيثم سكرية.

وعلى هامش إطلاق الفعاليات حفل لإطلاق فعاليات مادبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022، أقيم في مركز زوار مادبا، فعاليات اشتملت على عزف موسيقي للقوات المسلحة، ومعرض للكتاب، واطلاق مبادرة “الفن في خدمة السياحة”، وبازار للصناعات والحرف اليدوية، وفقرات لشعراء أردنيين وفقرة غنائية لفرقة فرسان البادية، الى جانب إشهار كتب لعدد من الكتاب الأردنيين.

كما أقيم في معهد مادبا لفن وترميم الفسيفساء، معرضاً لإنتاج اللوحات الفسيفسائية للمعالم الأثرية، وإشهار كتاب توثيق المواقع الفسيفسائية في مادبا، فيما رعى وزير السياحة تخريج فوج عاصمة السياحة العربية، ومعرض صور لمسيرة الهاشميين، الى جانب فقرة فلكلورية من ذيبان.

واقيم على هامش الفعاليات في المتنزه الأثري، معرض الأدوات الشعبية والتراثية، وفقرة غنائية لإحدى الفرق الفلكلورية والتراثية، اضافة الى عرض موسيقي لكشافة دير اللاتين من المتنزه وحتى ساحة كنيسة الخارطة.

وسلم رئيس المنظمة العربية للسياحة آل فهيد، وسام السياحة العربية لوزير السياحة والآثار الفايز، وذلك تقديراً وعرفاناً بجهوده ومساهمته بدعم وتنمية وتطوير صناعة السياحة، كما سلم الوزير الفايز شعار مادبا عاصمة السياحة العربية للدكتور آل فهيد.

وقدمت المنظمة العربية للسياحة 100 منحة تدريبية لأبناء مدينة مادبا.