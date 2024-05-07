الملك يلتقي في واشنطن رئيس مجموعة البنك الدولي

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التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في واشنطن، اليوم الاثنين، رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، وبحثا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي.وتناول اللقاء جهود الأردن في التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، إذ أعرب جلالته عن تقديره لدعم البنك الدولي للمملكة في تنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع.وثمن جلالة الملك دعم البنك الدولي لمشاريع المياه في الأردن، خاصة مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني للمياه).وأشار جلالته إلى أهمية دور البنك الدولي في دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن مشاريع في قطاعي النقل والطاقة.كما تم بحث التبعات الاقتصادية للحرب الدائرة في قطاع غزة على الأردن.بدوره، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي برؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، وما تم تحقيقه منها وفق خطتها الزمنية.وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية لدى واشنطن دينا قعوار.--(بترا)